سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 6 مايو 2021.. قفزة كبيرة

قفز متوسط سعر الدولار في السودان خلال التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، 6 مايو 2021، لدى البنك المركزي، والسوق السوداء، واستمر البنك المركزي في زيادة تدريجية لسعر الدولار، لتتبعه البنوك حيث بلغت الزيادة حتى الآن نحو 25 جنيهاً اعتباراً من 21 فبراير/شباط الماضي، حينما أعلن توحيد سعر الصرف عند 375 جنيها للدولار.

سعر الدولار في السودان

وارتفع سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، إلى نحو 399.27 جنيه للشراء، و401.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 396.62 جنيه للشراء، و398.60 جنيه للبيع، أمس.

وقفز سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية “السوداء”، إلى نحو 405 جنيهات، مقابل نحو 400 جنيه، أمس، حسب وسائل إعلام محلية.

وطبق السودان تعويما جزئيا للجنيه في 21 فبراير/شباط الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، تم بمقتضاه تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.

وقالت مصادر لوسائل إعلام محلية إن الحكومة الانتقالية أخفقت في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.

تسوية متأخرات السودان

وقع السودان، الأربعاء، اتفاقا لتسوية متأخرات للبنك الأفريقي للتنمية من خلال قرض تجسيري بقيمة 425 مليون دولار.

والقرض مقدم من بريطانيا والسويد وإيرلندا، بما يشمل منحة بقيمة 207 ملايين دولار.

وتعد تسوية تلك المتأخرات هي خطوة السودان الأحدث على طريق تسوية ديون بما لا يقل عن 50 مليار دولار، بعد إجراء إصلاحات اقتصادية صارمة، والتي أشاد بها مسؤول بالبنك في بيان.

ويتوقع السودان بدء عملية لتخفيف أعباء الديون في ظل المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في يونيو/حزيران الماضي، وتستضيف فرنسا مؤتمرا لتخفيف ديون البلد الأفريقي في 17 مايو/أيار.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، إلى نحو 480.09 جنيه للشراء، و 482.49 جنيه للبيع ، مقابل نحو 477.49 جنيه للشراء، و 479.88 جنيه للبيع، أمس.

فيما قفز متوسط سعر اليورو الأوروبي، في السوق السوداء، إلى نحو 480 جنيها، مقابل نحو 472 جنيها، أمس.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي، إلى نحو 555.40 جنيه للشراء، و 558.18 جنيه للبيع ، مقابل نحو 550.40 جنيه للشراء، و 553.15 جنيه للبيع، أمس.

فيما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 545 جنيها، مقابل نحو 542 جنيها، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي، اليوم الخميس، إلى نحو 106.48 جنيه للشراء، و 107.01 جنيه للبيع ، مقابل نحو 105.76 جنيه للشراء، و 106.29 جنيه للبيع، أمس.

فيما زاد متوسط العملة السعودية، في السوق السوداء، إلى نحو 107 جنيهات، مقابل نحو 104 جنيهات، أمس.

وصعد سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 108.71 جنيه للشراء، و 109.25 جنيه للبيع ، مقابل نحو 107.98 جنيه للشراء، و 108.52 جنيه للبيع، أمس.

فيما زادت العملة الإماراتية، لدى السوق السوداء، إلى نحو 108 جنيهات، مقابل نحو 106 جنيهات، وهي نفس أسعار أمس.

وقفز سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 1319.06 جنيه للشراء، و 1325.65 جنيه للبيع، مقابل نحو 1310.28 جنيه للشراء، و 1316.83 جنيه للبيع، أمس.