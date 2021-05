سوريا.. حرس الحدود التركية قتلت 20 مدنيًا خلال العام الحالي

قتلت قوات حرس الحدود التركية، 20 مدنيا سوريا منذ مطلع العام 2021، بينهم أطفال وامرأة، وفق بيانات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويستخدم جنود أتراك الرصاص الحي على الشريط الحدودي، لمنع أي من السوريين الهاربين من ويلات الحرب من دخول الأراضي التركية.

وأشار المرصد إلى أنه من بين اللذين قتلوا على حرس الحدود التركية ثلاثة أطفال، وامرأة كانت تعمل في أرضي زراعية قريبة من الحدود، كما توفي شاب بعد تعرضه لضرب عنيف بأدوات حادة من قبل جنود أتراك، وفقًا لقناة (الحرة) الإخبارية.

والأطفال اللذين قتلوا، كان أحدهم يعمل مع جده في أرض زراعية تبعد أقل من كلم، عن الجدار الحدودي، وقتل آخر أثناء تواجده أمام منزله في منطقة قريبة من الحدود، وتوفي الطفل الثالث برصاص حرس الحدود أثناء محاولته العبور مع عائلته للأراضي التركية.

وخلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي، وثق المرصد مقتل سبعة مدنيين بينهم أربعة أطفال وامرأتين، حيث قتلوا بقصف صاروخي أطلقته القوات التركية باتجاه مناطق في ريف حلب والرقة.

وتشن تركيا منذ 2016 هجمات عسكرية مع فصائل سورية موالية لها في سوريا استهدفت بشكل خاص المقاتلين الأكراد.

في الأثناء كشف موقع “نورديك مونيتور” أن تركيا تغض الطرف عن إرهابي يعمل لحساب تنظيم القاعدة الإرهابي ويسعى لتشكيل جيش من المقاتلين الأتراك.

ووفق الموقع السويدي فإن الإرهابي التركي، خليل كورتولش، الملقب بأبو محمد علي (45 عامًا) تدرب على يد جماعة “التبليغ” الباكستانية وانضم إلى القاعدة في سوريا لمحاولة تكوين جيش ما يسمى بـ”الخلافة” من إرهابيين أتراك.

وطبقًا لوثائق استخباراتية حصل عليها “نورديك مونيتور”، واصل كورتولش التنقل بين تركيا وسوريا منذ عام 2012 من أجل القتال إلى جانب الجماعات الإرهابية بما فيها القاعدة وفروعها.

وورد بالوثائق أن تركيا تغض بما أخبر أصدقاءه بشأن محادثاته مع قادة القاعدة في أفغانستان وباكستان، وكيف أنه يتطلع لتكوين جيش “الخلافة” المزعوم في سوريا.

وأظهرت السجلات الخاصة به أنه ألقي القبض عليه عدة مرات، وجرى اعتقاله على الحدود، وأصيب خلال الاشتباكات، وسجن ثلاث مرات، لكن أطلق سراحه في كل مرة ليتمكن من استكمال أنشطته المتطرفة.

