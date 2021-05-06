السودان.. نتيجة التحقيق في فض الاعتصام قد تقود لانقلاب عسكري

كشف نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة في السودان ، بأن نتيجة التحقيق في فض الاعتصام قد تؤدي إلى انقلاب عسكري، أو اضطرابات جماهيرية في الشارع.

هذا وقد نقلت مجلة “The new lines” “مقرها واشنطن”، هذا الحديث عن رئيس اللجنة، نبيل أديب، بحسب “الراكوبة”.

كما أوضحت المجلة ، أنه وبعد ما يقرب العامين من فض الاعتصام ، ما تزال عائلات الضحايا والنشطاء متعطشون للعدالة.

موضحة أنه وبالرغم من ذلك، إلا أن رئيس لجنة التحقيق في الحادثة لم يقدم أي نتائج حتى الآن.

الجدير بالذكر أن أديب أعلن اليوم الخميس عن التحقيق مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان .

مؤكداً أن “وقائع التحقيق مع البرهان تمت في القصر الرئاسي بالخرطوم”، حسبما أفاد (العين الإخبارية).

ورفض رئيس لجنة التحقيق نبيل أديب إعطاء مزيد من التفاصيل عند سؤاله عن أجواء التحقيق.

وفي مطلع شهر فبراير المنصرم، قال نبيل أديب، أن المهلة الممنوحة للجنة لأعمال التحقيق وتسليم تقريرها النهائي تنتهي في فبراير.

وذكر نبيل أديب في تصريحات صحفية، بأنه سوف يطالب بتمديد الفترة، حال لم يتم الانتهاء نت التحقيقات، وفقاً لما أورد “أخبار السودان”.

وأكد نبيل أديب مثول جميع قادة المجلس العسكري أمام اللجنة، عدا رئيس مجلس السيادة، البرهان، ونائبه حميدتي.

موضحاً تحديد مواعيد لمثولهما، ولكنه رفض الكشف عن المواعيد، حيث قال: “لا نستطيع الكشف عن المواعيد، إلا عقب مثولهما للتحقيق”.

نافياً عدم قدرة اللجنة في تقديم تهم لقادة المجلس العسكري، حال ثبت تورطهم في الأحدث “فض الاعتصام”.

وتسائل قائلاً: ” ما السبب الذي يجعل اللجنة لا تستطيع أن تقدم لهم تهماً ؟”.

وقبل أيام قال نبيل أديب، أن لجنته لم تتلقى الدعم اللوجستي المطلوب من أجل فحص البيانات المادية، موضحاً أن التحقيقات في طريقها إلى النهاية.

أعلن رئيس لجنة التحقيق في حادث فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم نبيل أديب، التحقيق مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس.

وأكد أديب، أن “وقائع التحقيق مع البرهان تمت في القصر الرئاسي بالخرطوم”، حسبما أفاد (العين الإخبارية).

ورفض رئيس لجنة التحقيق نبيل أديب إعطاء مزيد من التفاصيل عند سؤاله عن أجواء التحقيق.

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