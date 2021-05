محمد بن سلمان يتبرع لجمعيات خيرية ويفرج عن 150 سجين

أمر محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اليوم الخميس، بدعم الجمعيات الخيرية والإفراج على مجموعة من المتعسرين على نفقته الشخصية بقيمة 100 مليون ريال.

ونقلت مصادر إعلام سعودية رسمية عن محمد ببن سلمان أنه أصدر أوامره بصرف 100 مليون ريال من نفقته الشخصية، يتم إنفاقها على الشكل التالي: تخصيص 87 مليون ريال يتم صرفها خلال أيام لدعم 29 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة، و 13 مليون ريال يتم صرفها لسداد ديون أكثر من 150 سجينًا معسرًا، على أن يتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم اليوم، بحسب سبوتنيك.

ويندرج هذا الدعم ضمن “برنامج سند محمد بن سلمان “وسيغطي 8 فئات في المجتمع السعودي ترعاها الجمعيات الخيرية هي: ذوي الإعاقة، مرضى السرطان، الأرامل والمطلقات، الأيتام، متلازمة داون، الخدمات الصحية، كبار السن، الجمعيات النسائية.

في حين أن الإفراج عن السجناء سيتم من خلال سداد ديون أكثر من 150 سجينا معسرا، كونهم عاجزين عن سداد ما عليهم من حقوق مالية للغير، وهم سجناء الحق الخاص.

وهذ السداد سيتم وفق شروط محددة، منها ألا يكون المبلغ المستحق سداده قد استغل في أمور غير مشروعة، وألا يكونوا محكومين في قضايا جنائية.

وفي سياق آخر، علَّقت هيئة كبار العلماء السعودية، اليوم الخميس على بعض الطروحات التي أوردها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان خلال حواره في برنامج “الليوان”.

إذ التقى الإعلامي عبدالله المديفر، في برنامجه الليوان مع ابن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على انطلاق رؤية السعودية 2030.

وجاء في بيان الأمانة العامة في هيئة كبار العلماء إن “تأكيد الأمير محمد بن سلمان على أن دستور المملكة ومنهجها الدائم هو كتاب الله وما صح عن رسول الله، من الأسس والمرتكزات التي قامت عليها هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، والتي نصَّ عليها النظام الأساسي للحكم”.

وأضافت هيئة كبار العلماء في بيانها أنه: “ومن هذا الدستور، الذي أكده ولي العهد، تستمد المملكة كل مبادئها ونظمها وبما لا يخالفه، ما نتج عنه الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية والرخاء. ونتيجة لذلك تنعم المملكة باعتدال ووسطية في كل مناحي الحياة”.

وعدَّت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن “الاعتدال الذي تحدث عنه ولي العهد هو سياسة حكم وحياة شعب”.

