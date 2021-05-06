العراق.. 33 وفاة و6233 إصابة بـ «كورونا»

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ويرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 15 ألفا و673 حالة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت الوزارة، في تقرير، إنه تم تسجيل 6233 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى مليون و98 ألفا و187، وأشار التقرير إلى شفاء 7093 شخصا، ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 986 ألفا و134 حالة.

وأوضح أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ 24 الماضية 40 ألفا و987 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس «كورونا»، ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و565 ألفا و625.

وذكرت الوزارة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس «كورونا» وصل إلى 414 ألفا و919 شخصا.

وكان مجلس الوزراء العراقي، أعلن الثلاثاء الماضي، فرض حظر شامل للتجول في البلاد، وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويبدأ الحظر من 12 مايو الجاري، ويستمر لمدة 10 أيام، حتى 22 من الشهر، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن “قرار الحظر جاء للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى، لاسيّما بعد أن سجلت وزارة الصحة مؤخراً زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق”.

وأضاف البيان، أن “قرار الحظر الشامل للتجول يشمل إغلاق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلاً عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة”.

هذا وقدّم وزير الصحة العراقي حسن التميمي، استقالته على خلفية حريق مستشفى “ابن الخطيب” الأسبوع الفائت.

وجاءت استقالة التميمي، بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب، التي راح ضحيتها 82 مدنياً.

وقررت اللجنة في تقريرها، فرض عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني، وإعفائهم من مناصبهم، وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية.

كما تم إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ( 140 لسنة 2021 ) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد.

وفي 21 أبريل الماضي، كشفت وزارة الصحة العراقية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، تجاوز مليون إصابة، من بين 40 مليون نسمة يشكلون إجمالي سكان العراق.

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