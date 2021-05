مصر ترسل مساعدات طبية إلى تونس بطائرة عسكرية

وصلت صباح اليوم الخميس إلى القاعدة العسكرية بالعوينة في تونس طائرة عسكرية قادمة من مصر تحمل على متنها معدات ومستلزمات طبية للمساعدة في مواجهة جائحة كوفيد-19.

واستقبل طائرة المساعدات الطبية المقدمة ضمن مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع التونسي، ومدير عام الصحة العسكرية وسفير مصر بتونس.

كما استلمت تونس قبل ثلاثة أيام شحنات مساعدة مقدمة من الجزائر، وتحمل الشحنات الأكسجين اللازم لمرضى كورونا، بحسب RT.

الجدير بالذكر أن النظام الصحي في تونس، يعاني من ضغط شديد بعد أن امتلأت أجنحة الرعاية المشددة بمرضى كورونا، كما أن تونس تشهد في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات كوفيد-19.

إذ أكد أحد أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس، الدكتور أمين فوزي سليم اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس التاجي في البلاد .

وأوضح الدكتور سليم أنه تم الكشف عن السلالة الجديدة في أحد المخابر الخاصة ، ليتم إعلان مخبر باستور الحكومي على الفور.

وفي سياق متصل، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد، في 11 أبريل الفائت، زيارة رسمية لمصر استمرت 3 أيام، هي الأولى له منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتأتي الزيارة ضمن مساعي سعيد، منذ وصوله الرئاسة، إلى بناء توازن في علاقات بلاده بين المحاور بالمنطقة، وتعتبر مهمة أيضاً لمصر التي تتطلع لدعم تونس، العضو العربي الوحيد حالياً بمجلس الأمن، في موقفها من أزمة “سد النهضة”، وفق ما أفاد به خبراء تونسيون.

الرئاسة التونسية أعلنت في بيان، أن هذه الزيارة “تندرج في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلاً عن إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر”.

فيما قالت الرئاسة المصرية، في بيان الجمعة، إنه “سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية السبت بقصر الاتحادية، شرقي القاهرة، للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل”.

وأضاف أن المباحثات ستتطرق أيضاً إلى “سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري”.

وحول أهمية الزيارة، يقول رئيس “مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي”، عدنان منصر، إن زيارة سعيد لمصر تم الإعداد لها منذ بضعة أسابيع بصفة مبكرة؛ حيث كانت هناك دعوة من قبل السيسي لسعيد لزيارة القاهرة.

ويرى منصر أن “مصر تحتاج أيضاً الخروج من العزلة” التي فرضتها التطورات السياسية فيها خلال السنوات الأخيرة؛ ومن هنا تتضح الأهمية التي توليها القاهرة لزيارة الرئيس التونسي لها”.

