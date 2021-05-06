المجلس الليبي يعيّن حسين العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات خلفا لعماد الطرابلسي

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، تكليف حسين محمد خليفة العائب، بمهام رئيس جهاز المخابرات في البلاد، خلفا لعماد الطرابلسي.

وقال المجلس، في بيان، إنه “تم تكليف حسين محمد خليفة العائب بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية”.

وأضاف: “يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في 5 مايو/ أيار الجاري، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه”.

ويخلف العائب، الطرابلسي، الذي كلفه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج، العام الماضي.

ورئيس المخابرات من المناصب التي يعينها رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، ويأتي القرار في إطار سلسلة تعيينات جديدة يقوم بها رئيس المجلس محمد المنفي منذ توليه مهامه في 16 مارس/ آذار الماضي.

وعين رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج، الطرابلسي، في منصبه، في أيلول 2020 بعدما كان يدير جهاز التمركزات الأمنية.

وورد اسم الطرابلسي في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، إبان قيادته ما يعرف بقوة العمليات الخاصة، حيث تورط في عمليات تهريب وقود عقب الاشتباكات التي جرت في مدينة صبراتة عام 2017.

ودخل الطرابلسي الذي يتحدر من الزنتان على رأس ميليشيا يقودها للمساعدة في بسط الأمن في العاصمة طرابلس عقب الحرب التي شنتها ميليشيات ”الكانيات“ ضد ميليشيات طرابلس صيف 2017، وباتفاق مع المجلس الرئاسي.

وسيطر على مناطق في أحياء في العاصمة تحت مسمى ”جهاز التمركزات الأمنية“ التابع لجهاز الأمن العام، ثم أصبح رئيس الجهاز.

وعرفت ميليشيا الطرابلسي بارتكابها عدة جرائم خطف، ومنها جريمة قتل شاب في منطقة غوط الشعال، بحسب بيان سابق لأهالي وشباب المنطقة.

وأثار تمدد الطرابلسي وسيطرته على العديد من المعسكرات في العاصمة حنق وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وحدثت بينهما ملاسنات، وفي شباط/ فبراير 2020 أصدر باشاغا مذكرة توقيف بحق شقيق عماد ”عبدالله الطرابلسي“ على خلفية اختلاسه 56 مليون دينار ليبي، من ميزانية الأمن العام.

وفي أعقاب التوتر الذي نشأ بين باشاغا وفايز السراج، حاول باشاغا استمالة الطرابلسي دون طائل.