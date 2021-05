نيمار ينتظر تحركات برشلونة قبل التجديد مع باريس

قال تقرير صحفي، إن النجم البرازيلي نيمار أبطأ المفاوضات مع ناديه باريس سان جيرمان لتجديد عقده خلال الساعات الماضية.

وكان نيمار على أعتاب توقيع عقد جديد يمتد حتى يونيو 2026، لكنه قلل من وتيرة المفاوضات مع إدارة باريس، في انتظار معرفة تحركات برشلونة، بحسب صحيفة “ليكيب”.

ويُعد ليونيل ميسي، أقرب للبقاء مع فريقه برشلونة، ورفض العرض الفلكي من باريس سان جيرمان، كما أن الفريق الفرنسي ودع دوري الأبطال من نصف النهائي ضد مانشستر سيتي، وهي أمور ساهمت في قرار نيمار بإبطاء المفاوضات.

وينتهي عقد نيمار الحالي في يونيو 2022، والذي أعلن قبل أشهر أنه سيلعب مع ميسي الموسم المقبل، ولم يُخف أبدًا رغبته في العودة للبارسا مرة أخرى.

وأشار التقرير، إلى أن نيمار قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة في مستقبله، سينتظر لمعرفة خطة برشلونة.

كما تناولت العديد من وسائل الإعلام العالمية قضية مستقبل البرازيلي نيمار مع فريقه باريس سان جيرمان عقب خروج الباريسي من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي.

وتحدث تقرير صحفي إسباني يوم أمس الأربعاء بان مستقبل نيمار مع النادي الفرنسي بات محل شك كبير، سيما وأنه الموسم الرابع الذي فشل فيه الفريق من التتويج بلقب دوري الأبطال.

ومن المعلوم أن عقد نيمار مع سان جيرمان سينتهي صيف العام 2022، ولم يتوصل الطرفان إلى الآن لاتفاق بخصوص تمديد التعاقد.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، قوله إن نيمار قدم وعدًا إلى رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، بأنه سينتظر وصول عرض رسمي من النادي الإسباني.

وتحدث في السابق تقارير إعلامية بان لابورتا يعمل على تدعيم الفريق بمجموعة من الانتقالات المميزة خلال الصيف القادم، حتى يتمكن برشلونة على المنافسة الأوروبية في الأعوام القادم.

ولعل صفقة البرازيلي نيمار جونيور تعد من أولويات لابورتا في الصيف القادم، حيث يعمل على إعادته إلى النادي الكاتالوني مجددًا.

وذكرت التسريبات بأن رئيس برشلونة تقدم بالاتصالات مع نادي باريس سان جيرمان بخصوص نيمار إلا أن الباريسي متمسكًا بنجمه البرازيلي.

