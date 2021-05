أقرت وكالة الأنباء القطرية بأن النائب العام القطري أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، بسبب “جرائم متعلقة بالوظيفة العامة” .

ونقلت الوكالة عن بيان لمكتب النائب العام أن الأمر باعتقال وزير المالية جاء بعد الاطلاع على مستندات وتقارير بشأن جرائم تتعلق بالوظيفة العامة، والإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

كذلك أضاف البيان “أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة”.

وعيّن علي شريف العمادي وزيرا للمالية في يونيو 2013، وهو عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حسبما ذكر موقع مجلس الوزراء القطري.

كما يتولى وزير المالية منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية كما أنه عيّن في نوفمبر 2018، نائبا لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة.

وشغل علي شريف العمادي بين العامين 2005 و2013، منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وهو حاليا في منصب رئيس مجلس الإدارة للبنك.

ويحمل وزير المالية شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت مجلة (ذا بانكر) المالية الدولية التي تنظم احتفالا سنويا لوزراء المالية اختارت العمادي أفضل وزير في المنطقة عام2020.

The post قطر.. النائب العام يأمر بالتحقيق مع وزير المالية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ