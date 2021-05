الصحة السورية تخصص مستشفى المواساة لتلقيح الكوادر الطبية بدمشق

عقب إعلان وزارة الصحة السورية عن إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين بتلقي لقاح كورونا، حددت الوزارة مستشفى المواساة مركزاً لتلقيح الكوادر الطبية في المشافي الجامعية.

إذ أعلن المدير العام لمستشفى المواساة الجامعي، عصام الأمين، عن اعتماد المستشفى مركزاً لتلقيح جميع الكوادر في المشافي الجامعية في دمشق (الأطفال-التوليد-البيروني-جراحة القلب).

وعزا الأمين قرار الصحة السورية إلى حساسية التعامل مع اللقاح وحاجته إلى طرق حفظ بدرجات حرارة متدنية، وإمكانية تعريضه للتلف جراء نقله من مكان إلى آخر، بحسب أثر برس.

وأكد الأمين على عدد اللقاحات المتوافرة حالياً يتجاوز الكميات السابقة بأضعاف، ويرى أنها كميات جيدة وكافية لتلقيح الكوادر الطبية والعاملين في القطاع الصحي بشكل تدريجي، وفقا للقوائم التي تم رفعها بأسماء الراغبين بالتلقيح، مشيراً إلى أن التلقيح اختياري وليس إجباري.

وكان قد صرَّح وزير الصحة السورية حسن محمد الغباش، خلال حوار خاص له مع قناة السورية، أمس، أنه بات بإمكان المواطنين السوريين التسجيل على التطعيم ضد فيروس كورونا اعتباراً من اليوم عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.

وأكد الغباش أن اللقاح مجاني بشكل كامل، مشيراً إلى أن الاولوية في تلقي اللقاح هي لحماية الكوادر الطبية والصحية.

الجدير بالذكر أن سوريا استلمت في 24 أبريل الفائت، شحنة من لقاحات كورونا مقدمة من الصين تضمنت 150 ألف جرعة، وأيضاً وصلت إلى سوريا دفعة من لقاحات كورونا عبر برنامج “كوفاكس” التابع لمنظمة “الصحة العالمية”.

بدورها كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء الفائت، عن وصول طائرة شحن رابعة محملة بكميات كبيرة من لقاحات كورونا، إلى العاصمة السورية دمشق.

وسجلت وزارة الصحة السورية أمس الأربعاء، 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23,121 حالة.

وأكّدت وزارة الصحة السورية في بيان، حول آخر مستجدات وباء كورونا في سوريا، تسجيل 8 وفيات جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1625 حالة.

كما أشارت الوزارة، إلى تسجيل 196 حالة شفاء جديدة من كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من المرض إلى 17,725 حالة.

