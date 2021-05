الفيفا يعلن تأجيل تصفيات كأس العالم الأفريقية إلى سبتمبر بسبب تأثيرات كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس تأجيل مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم “أولمبياد 2022″، لتبدأ في سبتمبر بدلا من يونيو.

حيث لفت الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” إلى أن “القرار الذي اتخذ بالتعاون مع الغتحاد الأفريقي لكرة القدم جاء نتيجة لتأثيرات فيروس كورونا”، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.

والجدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تتم إقامة مباريات المجموعات العشر، التي تضم كل منها 4 فرق على جولتين من المباريات، في الفترة من 5 إلى 14 يونيو، وجولتين أخريين في كل من سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وسيلعب أوائل المجموعات العشر جولة فاصلة تم تأجيلها الآن من نوفمبر إلى مارس، وسيشارك الفائزون الخمسة في نهائيات مونديال 2022.

كان من المقرر بالفعل وقف مباريات التصفيات في يونيو بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” هذا الأسبوع الذي منع العديد من الملاعب من إقامة مباريات المنتخبات الوطنية.

وتشير تقارير إلى 20 اتحادا من أصل 54 اتحادا عضوا في الكاف يفتقر إلى الملاعب .التي تفي بالحد الأدنى من الشروط، بما في ذلك 8 ملاعب لا تزال تشارك في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وطلب الكاف من هذه الاتحادات اقتراح أماكن بديلة في دول محايدة، وفقا للأسوشيتد برس.

ويشار أنه عقب انتخاب باتريس موتسيبي، رئيسا للكاف، في مارس الماضي، وعد بتحسين البنية التحتية لكرة القدم في إفريقيا.

وفاز الملياردير الجنوب أفريقي في التصويت بالأغلبية عقب تنحى المرشحين الآخرين في اتفاق عقد بوساطة رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

