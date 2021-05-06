وزير الخارجية التركي: “هناك الكثير من المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا متفقون على ضرورة انسحابهم من هناك”

برلين 06 مايو 2021 (وال) – أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الخميس، أنه من ضرورة سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ودعم المسار السياسي.

وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في العاصمة الألمانية : “هناك الكثير من المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا، متفقون على “ضرورة” انسحابهم من هناك”.

وذكر تشاووش أوغلو أنه تبادل وجهات النظر مع نظيره الألماني في العديد من القضايا الإقليمية والدولية .

وأشار إلى أنه زار ليبيا مطلع الأسبوع الجاري، لافتا إلى أهمية تقديم الدعم إلى حكومة الوحدة الوطنية الجديدة لتحضير ليبيا للانتخابات وتلبية مطالب الشعب. (وال- برلين)

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