أمريكا تراقب الصاروخ الصيني المتوقع سقوطه بداية الأسبوع القادم

واشنطن 06 مايو 2021 (وال)- أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تراقب عن كثب حركة الصاروخ الذي فقدت الصين السيطرة عليه في الفضاء، والمتوقع أن يدخل الغلاف الجوي في الثامن من شهر مايو الجاري، ليسقط في مكان لا يُتوقع تحديده إلا قبل سقوطه بساعات قليلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “جون كيربي” لشبكة سي إن إن الإخبارية ” إن قيادة الفضاء تتعقب الصاروخ وأنه سابق لأوانه استكشاف خيارات حول ما إذا كان يمكن فعل أي شيء حيال هذا الأمر حتى يكون لدينا علم بمكان سقوطه.

واستخدم الصينيون الصاروخ لإطلاق جزء من محطتهم الفضائية الأسبوع الماضي، وفي حين أن معظم أجسام الحطام الفضائي تحترق في الغلاف الجوي، فإن حجم الصاروخ البالغ 22 طنًا أثار مخاوف من أن أجزاء كبيرة يمكن أن تعود إلى الداخل وتتسبب في أضرار إذا أصابت مناطق مأهولة على الأرض. (وال- واشنطن)

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