وائل رمضان ينجو من هجوم مسلح على طريق دمشق بيروت

تعرض الفنان السوري وائل رمضان زوج الفنانة السورية سلاف فواخرجي، لهجوم مسلح على طريق دمشق- بيروت، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض خفيفة.

وكانت قد انتشرت صور لسيارة رمضان توضح تعرضه لحادث سير على طريق دمشق- بيروت، ليخرج رمضان ويوضح حقيقة ما جرى معه.

فقد كشف وائل رمضان، بحسب RT، أنه تعرض لهجوم مسلح من قبل 3 مسلحين لاحقوه بثلاث سيارات ورفعوا السلاح في وجهه.

وأضاف رمضان أنهم تركوه بعدما تظاهر بأنه فقد الحياة بعد تعرضه للهجوم، ولكنه بالحقيقة تعرض لرضوض بسيطة واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأكد رمضان أن ما حدث معه على طريق دمشق– بيروت، كان مخطط له ومقصود.

وأنهى وائل رمضان تصريحه بأنه: «لولا لطف الله ما كنت حالياً بين عائلتي وأحبتي».

وفي سياق آخر، شارك النجم السوري وائل رمضان مشهد فيديو على صفحته الشخصية في 17 مارس الفائت، في “فيسبوك” حاز على إعجاب وتفاعل كبير لدى متابعيه ومحبيه.

ويظهر في الفيديو الذي شاركه وائل رمضان لحظات جميلة وقديمة خلال لقاء أجرته زوجته النجمة سلاف فواخرجي، على إحدى القنوات العربية، إذ فاجأ رمضان زوجته وظهر في الاستديو وهو يغني.

فتنفعل الفنانة فواخرجي عند سماعها صوت زوجها وائل رمضان خلال البث المباشر، وتسأل مستغربة “هو فين؟”.

ويظهر رمضان من خلف ويتقدم باتجاه زوجته ليعانقها ويقبلها مع تصفيق حار من المشاهدين وجمهور البرنامج في الاستيديو.

وكتب رمضان تعليقا على الفيديو الذي نشره في صفحته: “ومش ح تقدر تغمض عينيك …أبدا… هيك كنّا قبل ما تسرقوا الفرح من روحنا وعمرنا بالسياسة… كنا بني آدميّن حلوين”.

وقالت فواخرجي بعد جلوس زوجها وائل رمضان إلى جانبها: “أنا أعلم أنه يراقب الحلقة في غرفة الكونترول، ويشرف على عملي ويقدم لي رأيه، لأن رأيه يهمني، لكن لم أعلم أنه سيغني هنا ويجلس إلى جانبي”.

ويظهر في الفيديو أنه عرض ضمن برنامج على قناة “روتانا سينما”، منذ فترة طويلة، لكن رمضان رغب بمشاركة هذه اللحظة الجميلة مع الجمهور، ويقوم بمقارنة الواقع الجميل الذي عاشه السوريون قبل الحرب مع الواقع الحالي القاسي.

يذكر أن وائل رمضان وسلاف فواخرجي من نجوم الفن والتمثيل في سوريا والعالم العربي، وهما متزوجان منذ مدة طويلة، ولهما الكثير من الأعمال الفنية الناجحة والشهيرة على مستوى العالم العربي.

