التعليم العالي الطالبة التي تقول بانها قد قبلت عن طريق السمسرة ليست في سجلات الشهادة

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول ما يدور في بعض الوسائط بشان قبول طالبة في جامعة خاصة عن طريق سماسرة، مبينة أن الوزارة ليس في كشوفاتها موظف باسم، ياسر محمد أحمد الطاهر .

ونوه بيان للوزارة اليوم أن الرقم الجامعي المذكور في الوسائط لا يخص القبول لشواغر التعليم الخاص، وذكر بأن القبول لشواغر التعليم الاهلي والخاص مازال التقديم لها مستمرا للتنافس.

ونوه البيان بأن الطالبة بهجة عبد الله سر الختم التي قيل انها قبلت لهذا العام بجامعة الرازي لا توجد بسجلات الشهادة السودانية لهذا العام ولا العام السابق ولا العام الذى قبله.

وأكد البيان أن الوزارة شرعت في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المدعو ياسر وستحيط الوزارة الراي العام علما بكل المستجدات في هذا الجانب.

البيان

وفيما ننشر نص البيان الذي نشرته وزارة التعليم العاليم بالسودان نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول ما يدور في بعض الوسائط بشان قبول طالبة في جامعة خاصة عن طريق سماسرة، مبينة أن الوزارة ليس في كشوفاتها موظف باسم، ياسر محمد أحمد الطاهر .

بيان حول ما يدور في بعض الوسائط حول قبول طالبة في جامعة خاصة عن طريق سماسرة

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فقد نما الى علم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما يدور في بعض الوسائط بشان الموضوع اعلاه.. وعليه توضح الوزارة الاتي:

١. ليس في كشوفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موظف باسم ؛ ياسر محمد أحمد الطاهر .

٢. الطالبة بهجة عبد الله سر الختم التي قيل انها قبلت لهذا العام بجامعة الرازي لا توجد بسجلات الشهادة السودانية لهذا العام ولا العام السابق ولا العام قبله.

٣. الرقم الجامعي المذكور في الوسائط لا يخص القبول للشواغر للتعليم الخاص.

٤. لم يتم القبول لشواغر التعليم الاهلي والخاص حيث مازال التقديم مستمرا للتنافس على هذه المقاعد .

٥. شرعت الوزارة في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المدعو ياسر وستحيط الوزارة الراي العام علما بكل المستجدات في هذا الجانب.