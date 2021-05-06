الرئيس المصري يصدر خمسة قرارات جمهورية تقضي بإبعاد أعضاء من السلك القضائي

القاهرة 06 مايو 2021 ( وال )- أصدر الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” اليوم الخميس، خمسة قرارات جمهورية تقضي بإبعاد أعضاء من السلك القضائي .

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القرارات تتعلق بعزل المستشار ” حمادة حسن أبو شوق محمد ” وكيل هيئة قضايا الدولة من وظيفته، وإحالة المستشار الدكتور ” عادل أحمد فؤاد محمد ” نائب رئيس مجلس الدولة إلى المعاش ، ونقل ” أبو القاسم محمد أبو جبل ” الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة دمياط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية ، ونقل ” مينا حسب الله بشرى كامل ” رئيس النيابة الإدارية من الفئة (أ) إلى وظيفة غير قضائية ، ونقل ” نهاد حسن أبو الخير ” رئيس النيابة الإدارية من الفئة (ب) إلى وظيفة غير قضائية. (وال- القاهرة)

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