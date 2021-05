بيان: مصر وتركيا عقدتا محادثات صريحة ومعمقة بشأن قضايا ثنائية وإقليمية

تتواصل اليوم الخميس في القاهرة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا لليوم الثاني على التوالي، وذلك في أول لقاء مشترك يعقد على المستوى الدبلوماسي بين الجانبين منذ 8 سنوات.

حيث تتناول المشاورات التي توصف بالاستكشافية- عددا من القضايا على المستويين الثنائي والإقليمي، بحسب ما أفادت الخارجية المصرية.

وأقرت الخارجية -في بيان لها- إن “جلسة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا بدأت برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية ونظيره التركي السفير سادات أونال، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة”.

وأفادت مصادر أن سحب القوات الأجنبية من ليبيا وغاز شرق المتوسط يمثلان أهم الموضوعات على أجندة الاجتماعات المصرية التركية.

كما أنه من المنتظر أن يؤدي نجاح هذه الجولة إلى اجتماع آخر على مستوى وزراء الخارجية يتم تحديد موعده ومكان انعقاده في وقت لاحق.

وصرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن تحرك مصر وتركيا بشكل مشترك سيصب في مصلحة السلام والتنمية بالمنطقة.

مضيفا ، لا يمكن القول إن العلاقات مع مصر انقطعت بالكامل، فقد كانت هناك اتصالات استخباراتية بين البلدين.

ونوه أوقطاي باحترام مصر للاتفاقية التركية مع ليبيا، وذلك عندما بحثت عن الموارد الطبيعية خارج الحدود التي تنص عليها الاتفاقية.

وأول أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وفدا للبلاد برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال يزور العاصمة المصرية القاهرة، يومي الأربعاء والخميس، لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية التركية -في بيان لها- إن مشاورات سياسية بين البلدين ستجري في القاهرة يومي 5 و6 مايو/أيار الحالي، برئاسة أونال ونظيره نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا.

وفي منتصف أبريل/نيسان الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو -خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني- إن تركيا ومصر قررتا مواصلة الحوار الذي بدأ عن طريق استخبارات البلدين، عبر وزارتي الخارجية.

