السيسي يطلع على تطورات المفاوضات مع مالكي السفينة الجانحة

التقى عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، اليوم الخميس، برئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، وبحث معه نتائج التحقيقات في حادث سفينة “إيفرغرين”.

وعرض ربيع على الرئيس السيسي تطورات المفاوضات مع مالكي السفينة الجانحة، بخصوص التعويضات الناجمة عن توقف حركة الملاحة في قناة السويس، وعمليات الإنقاذ والتعويم وصيانة جوانب القناة، بحسب سكاي نيوز عربية.

وجدد الرئيس المصري التعبير عن “تقديره للإدارة الناجحة لأزمة جنوح السفينة”، ووجه السيسي بضرورة الاستمرار في مشروعات تطوير مرافق هيئة قناة السويس ومجراها الملاحي، كونها أهم شريان للتجارة العالمية.

وبدوره رئيس هيئة قناة السويس أكد على متابعة تنفيذ خطط تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى دعم قطاع الإنقاذ الخاص بالهيئة وتزويدها بما يلزم من قاطرات وأجهزة ومعدات، وزيادة برامج التدريب.

كما استعرض المجتمعون حركة الملاحة في قناة السويس منذ بداية العام الحالي ولغاية اليوم، من ناحية أعداد السفن وحمولة البضائع والإيرادات الكلية عبر القناة.

وفي السياق، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 مارس الفائت، أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة، وهي عقدة الوصل بين الشرق والغرب.

جاءت كلمة السيسي خلال زيارته للقناة عقب النجاح في تعويم السفينة الجانحة، والأحاديث التي ترددت عن إيجاد بدائل للقناة، إذ أكد السيسي في كلمته: “قناة السويس ترسخت في أذهان التجارة العالمية.. في ظل الكلام اللي بيتقال عن بدائل.. لا ده مرفق عالمي.. 13 % من حجم التجارة ينقل من عندكم.. رب ضارة نافعة.. قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده مركز التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: “الأزمة أكدت على حاجة مكنتش أتمنى أنها تحصل.. لكن الأقدار بتعمل أفعالها.. وشاورت وأكدت ونبهت على الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع بقاله 150 سنة”.

وردا على سؤال حول التحقيق في الحادث قال : دعونا لا نقفز على الأحداث فيما يخص التحقيقات وما إلى ذلك، “هذا الأمر بتركه لهيئة قناة السويس ولن اتدخل فيه.. لكن كل الأسئلة المحيطة بالحادث ستكون محل تحقيق متعمق من الفنيين للوصول إلى أسباب الحادث.. لأنه موضوع فنى وقانوني مش عاوز أتدخل فيه”.

وأكد الرئيس المصري أنه كان يتابع تطورات السفينة الجانحة في قناة السويس بشكل كامل، قائلا: “كنت متابع الموضوع مع الفريق أسامة ربيع في توقيتات تستغربوها جدا.. كان فيه تواصل الساعة 4 الصبح.. وكنت مطمئن أن كل الأمور هتعدي على خير”.

