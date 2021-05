المخابرات الإثيوبية تحبط مؤامرة لإفشال الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل

أعلنت المخابرات الإثيوبية إنها أحبطت ما سمتها مؤامرة لإفشال الانتخابات العامة السادسة المقررة الشهر المقبل، ولإثارة الفوضى بالبلاد، في حين صادق مجلس النواب الإثيوبي بالإجماع على قرار مجلس الوزراء تصنيف “جبهة تحرير إقليم تيغراي” وجماعة “أونق شني” منظمتين إرهابيتين.

وكذلك أضافت المخابرات الإثيوبية -في بيان- أنها اعتقلت ضابطين سابقين و15 شخصا آخرين ضالعين في التخطيط للمؤامرة، حسب قولها.

كما أوضحت أن مجموعات سرية بالداخل والخارج كانت على اتصال مع أعضاء وقادة في الهياكل الحكومية من أجل تنفيذ المؤامرة، وفقا للبيان.

وكان من المقرر أن تجري بإثيوبيا الانتخابات البرلمانية في أغسطس/آب 2020، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا. ومن ذلك الحين نشبت صراعات في إقليم تيغراي الذي لن تشمله الانتخابات، وفي مناطق أخرى.

وفي سياق منفصل، صدّق مجلس النواب الإثيوبي بالإجماع على قرار مجلس الوزراء بتصنيف “جبهة تحرير تيغراي” وجماعة “أونق شني” منظمتين إرهابيتين، وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء في 1 مايو/أيار الجاري على هذا التصنيف.

وأقر بيان صادر عن الحكومة إن المنظمتين “لعبتا دورا في تنظيم وتمويل وتدريب وتوفير الدعم للهجمات التي تعرض لها المدنيون خلال السنوات الثلاث الماضية، وإن تلك الهجمات باتت تهديدا وجوديا للدولة”.

وكان المجلس الفدرالي وهو الغرفة الثانية في البرلمان الإثيوبي قد أجاز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانونا قضى بتشكيل حكومة مؤقتة لإقليم تيغراي، بعد عملية إنفاذ القانون التي قامت بها الحكومة ضد جبهة تحرير تيغراي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

