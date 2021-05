وزير الخارجية التركي يزور السعودية الأسبوع المقبل لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

نقلت وكالة “بلومبيرغ” (Bloomberg) عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، سيزور العاصمة السعودية (الرياض) في 11 الشهر الجاري.

حيث أشارت الوكالة إلى أن الزيارة المرتقبة تأتي بعد أيام من الاتصال الهاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح مسؤولون أتراك لـ”رويترز” (Reuters) إن أردوغان والملك سلمان اتفقا في مكالمة، يوم الثلاثاء، أن يجري وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود محادثات يوم 11 مايو/أيار.

كما أقر مسؤول تركي رفيع “بهذه الزيارة من الممكن فتح فصل جديد معا”، مضيفا أن المحادثات ستتركز على التجارة والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مثل الصراع في ليبيا حيث نشرت تركيا قواتها.

وتأتي زيارة الوزير المزمعة عقب محادثات تركيا هذا الأسبوع مع مصر، إحدى القوى الإقليمية الحليفة للولايات المتحدة، وترمي أيضا لتطبيع العلاقات بعد سنوات من التوتر والتنافس.

وكانت علاقات تركيا مع السعودية قد توترت بسبب دعم أنقرة لقطر في الأزمة الخليجية، ثم تصاعد التوتر إلى مرحلة الأزمة عندما اغتال فريق سعودي الصحفي جمال خاشقجي، الذي كان معارضا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كما أدت الأزمة إلى مقاطعة سعودية غير رسمية للسلع التركية، مما قلص قيمة التجارة بين البلدين بنسبة 98%. وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء الشهر الماضي إن السعودية بصدد إغلاق 8 مدارس تركية في المملكة.

