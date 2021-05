الكرة في ملعب إيران.. واشنطن تحدد احتمال “الاتفاق النووي”

صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إنه إذا كانت إيران مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي واتخذت قرارا سياسيا بهذا الشأن، فإن التوصل إلى اتفاق لإعادة العمل ببنوده قد يحدث قبل الانتخابات الإيرانية.

كما أضاف المسؤول الأميركي، في إيجاز هاتفي،. “نعتقد أن عودة الولايات المتحدة وإيران للاتفاق النووي تخدم المصالح الأميركية،. لكننا مستعدون لسيناريو لا نفضله ويتمثل في عدم حدوث ذلك”.

وتابع المصدر ذاته أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الحلفاء والشركاء. وذلك لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار “ونحن على علم بمحادثات إيرانية مع جيرانها ونرحب بذلك”.

ووفق ما نقل مراسل ل”سكاي نيوز عربية”،. فإن المسؤول الأميركي صرح قائلا “نشعر بأن الجولات الأخيرة من محادثات فيينا غير المباشرة مع إيران حددت معالم العودة المتبادلة للالتزام بالاتفاق النووي”.

حيث أشار إلى السنوات الأخيرة أظهرت أن إعادة فرض العقوبات تسببت في تطوير برنامج إيران النووي وفي زيادة أنشطتها المزعزعة للأمن الإقليمي.

وأردف المسؤول “أثرنا قضية الأميركيين المسجونين في إيران،. وأظهرنا تصميما على إعادتهم إلى الوطن في أسرع وقت ممكن، ولا نربط ملفهم بالتوصل إلى توافق بشأن تفعيل الاتفاق النووي”.

وأكد المسؤول الأميركي أنه ما يزال هناك الكثير من العمل للتوافق مع إيران. بشأن العقوبات والالتزام ببنود الاتفاق والجدول الزمني لتطبيق ذلك.

وكذلك ذكر المصدر أن العودة إلى الاتفاق النووي قد تكون منطلقا لتعزيزه ولتناول ملفات أخرى تتعلق بالأمن الإقليمي.

