سينوفاك .. مصر ستبدأ بإنتاج اللقاح الصيني على أرضها

أكد محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي في الصحة المصرية أن الشهر القادم سيشهد أول عملية تصنيع للقاح الصيني سينوفاك في مصر .

و أوضح عبد الفتاح أنه “تم تدشين عدد من مراكز التطعيمات العملاقة في البلاد، بحيث يصبح بالإمكان تطعيم عدد كبير من المواطنين في الوقت نفسه “، وفقاً لروسيا اليوم .

و أشار إلى أن ” مركز اللقاح في أرض المعارض مكون من 96 عيادة وفرقة طبية، ويقبل عليه المواطنون من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتصل قدرته الاستيعابية اليومية إلى 10 آلاف شخص ” .

كما بين أن الصحة المصرية اعتمدم على تنويع مصادر اللقاح فهناك “سينوفارم” الصيني و “أسترازينيكا”، وكذلك تم التعاقد على لقاح “سبتونيك” الروسي” .

و بين عبد الفتاح أن الهدف القادم هو الوصول إلى 60 مليون جرعة محلية الصنع من لقاح سينوفاك كي تتم تلبية الاجتياجات الداخلية للمواطنين .

و في السياق الطبي ، أصدرت الحكومة المصرية، أمس الخميس قراراتها بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا في مصر بعدما شهدت الأيام السابقة ارتفاع في أعداد الإصابات، ومع توقع تفاقم الحالة في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان الكريم.

وشددت الحكومة المصرية من الإجراءات الاحترازية عبر تخفيض ساعات عمل المقاهي ودور السينما والمطاعم ، وأمرت بأن تغلق في التاسعة مساء بدلا من الواحدة صباحا.

كما أمرت الحكومة المصرية بإغلاق الشواطئ والمتنزهات العامة في عموم مصر لمدة أسبوعين بداية من يوم غدٍ الخميس، كما سيتم منع حركة حافلات الرحلات خلال تلك المدة بهدف السيطرة على تفشي الوباء.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم أنه تقرر “حظر الاجتماعات أو المؤتمرات أو الفعاليات الفنية أو الاحتفالات في جميع المنشآت”.

ومن جهة أخرى أعلن وزير الأوقاف في مصر الدكتور محمد مختار جمعة، أنه تمت الموافقة على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها في ساحات.

وكشف الوزير عن مجموعة من الشروط والضوابط سترافق إقامة صلاة العيد في الجوامع الكبرى في مصر.

وعلى رأسها التقيد بمسافة التباعد بين المواطنين، ومراعاة عدم التكدس، وجلب المصلى الخاص بالمصلين، وفرض ارتداء الكمامة على الجميع داخل المسجد.

