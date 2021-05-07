التعليم العالي توضح حقيقة قبول طالبة بأحدى الجامعات بواسطة “سمسار”

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان حول ما يدور في بعض الوسائط بشان قبول طالبة في إحدى الجامعات السودانية الخاصة عن طريق سماسرة، مبينة أن الوزارة ليس في كشوفاتها موظف باسم ؛ ياسر محمد أحمد الطاهر .

ونوه بيان للوزارة أن الرقم الجامعي المذكور في الوسائط لا يخص القبول لشواغر التعليم الخاص، وذكر بأن القبول لشواغر التعليم الاهلي والخاص مازال التقديم لها مستمرا للتنافس.

ونوه البيان بأن الطالبة بهجة عبد الله سر الختم التي قيل انها قبلت لهذا العام بجامعة الرازي لا توجد بسجلات الشهادة السودانية لهذا العام ولا العام السابق ولا العام الذى قبله.

وأكد أن الوزارة شرعت في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المدعو ياسر وستحيط الوزارة الراي العام علما بكل المستجدات في هذا الجانب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مقطع صوتي لمكالمة تلفونية جرت بين طالبة تُدعى “بهجة” وأستاذ ” ياسر”.

وكشف التسجيل الصوتي عن مطالبة الطالبة للأستاذ بمساعدتها في البحث عن مقعد جامعي لها عن طريق القبول الخاص، بعد أن شرحت له أنها لم تجد موطئ قدم لها في اي جامعة حكومية.

فما كان من أستاذ ياسر إلا أن طمنها وأفاد بأنه سيضمن لها مقعد بشرط الحصول على مبلغ 700 الف جنيه نظير اتعابه وسمسرته.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها شرعت فورا في اتخاذ الاجراءات القانونية بما سيضمن لها حقها القانوني والأدبي.

وأفادت الوزارة كذلك بأن الطالبة ” بهجة عبدالله سر الختم ” موضع الجدل وشريك التسجيل الصوتي، والتي قيل انها قبلت بجامعة الرازي لهذا العام، لا يوجد اسمها في سجلات الشهادة السودانية لهذا العام أو العام السابقة أو الذي قبله.

واهابت الوزارة أولياء الأمور والرأي العام عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنشر عبر ووسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد على الموقع الرسمي لها وعلى القنوات الأخرى الرسمية ذات الصلة في تلقي أي معلومة أو خبر.

وكانت الوزارة قد عالجت أزمة ال قبول الطلاب، الحاصلين على نسب عالية في الشهادة الثانوية ولم يتم قبولهم في الدور الأول، في شهر مارس الماضي.

وأوضح مدير القبول في وزارة التعليم العالي الشيخ السماني، أنه تم استلام 3617 التماسا من طلاب الشهادة الثانوية.

وكشف السماني أن 1652 التماس كان من الطلاب الحاصلين على نسبة تجاوزت ال90%، مشيراً إلى أنه تم إخضاع جميع أولئك الطلاب للمنافسة فيما بينهم وترشيح 2047 طالب لمختلف الكليات والتخصصات من جملة المتقدمين منهم 875 طالبا من الحاصلين على نسبة 90% فما فوق.