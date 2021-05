اللجنة العليا في مصر تبدأ بتنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة كورونا

أكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في الحكومة المصرية ، أنه تم البدء بتنفيذ الإجراءات الصارمة لمواجهة انتشار الفيروس التاجي في البلد .

و أوضحت اللجنة العليا أنه ابتداءً من اليوم الجمعة سيتم إغلاق المقاهيو المحلات و الأسواق التتجارية والمسارح والحدائق العامة لغاية 21 مايو / حزيران ، وفقاً لروسيا اليوم .

و وجهت أيضاً باستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات ، في حين سيتم السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات فقط .

و بالنسبة للصلاة ، فقد تمت الموافقة على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها في ساحات.

وكشف الوزير عن مجموعة من الشروط والضوابط سترافق إقامة صلاة العيد في الجوامع الكبرى في مصر.

وعلى رأسها التقيد بمسافة التباعد بين المواطنين، ومراعاة عدم التكدس، وجلب المصلى الخاص بالمصلين، وفرض ارتداء الكمامة على الجميع داخل المسجد.

وأيضاً التشديد على النظافة والتعقيم في المساجد من جانب العاملين في المسجد، مع تحديد ضوابط وإجراءات صارمة خاصة بأئمة المساجد والعاملين الإداريين.

وأكد الوزير أنه في حال مخالفة التعليمات في أي من المساجد، ستتخذ الوزارة إجراءات صارمة بحق المخالفين، تصل إلى إغلاق المساجد ومحاسبة المقصرين.

كما شدد الوزير على العاملين بضرورة عدم فتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات في المساجد.

و في السياق، أكد محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي في الصحة المصرية أن الشهر القادم سيشهد أول عملية تصنيع للقاح الصيني سينوفاك في مصر .

و أوضح عبد الفتاح أنه “تم تدشين عدد من مراكز التطعيمات العملاقة في البلاد، بحيث يصبح بالإمكان تطعيم عدد كبير من المواطنين في الوقت نفسه “، وفقاً لروسيا اليوم .

و أشار إلى أن ” مركز اللقاح في أرض المعارض مكون من 96 عيادة وفرقة طبية، ويقبل عليه المواطنون من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وتصل قدرته الاستيعابية اليومية إلى 10 آلاف شخص ” .

كما بين أن الصحة المصرية اعتمدم على تنويع مصادر اللقاح فهناك “سينوفارم” الصيني و “أسترازينيكا”، وكذلك تم التعاقد على لقاح “سبتونيك” الروسي” .

