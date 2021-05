صندوق إعمار جديد لبنغازي و الدرنة تطلقه الحكومة الليبية

أعلنت الحكومة الليبية يوم أمس الخميس إنشاء صندوق جديد لإعادة إعمار مدينتي بنغازي و الدرنة برصيد مالي مستقل يبلغ 335 مليون دولار أمريكي .

حيث أوضحت الحكومة في بيان لها : ” يقرر إنشاء صندوق سيادي يسمى، صندوق إعمار مدينتي بنغازي – درنة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، يتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره بمدينة بنغازي”.

و أشارت إلى أن الهدف الرئيسي من الصندوق هو إعادة وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينتي بنغازي – درنة ، وفقاً للأناضول .

و ستتمحور مهام الصندوق على “حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة الإعمار إضافة إلى تنسيق الجهود بين الجهات العاملة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدينة ” .

إضافة إلى “التعاقد لإجراء الصيانة، وأعمال الهدم والإزالة، والتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية، وإعادة تخطيط المناطق المدمرة وتطويرها عمرانيا” .

الدبيبة في زيارة حكومية أولى إلى مدينة بنغازي الليبية

أكدت بعض المصادر في الحكومة الليبية بأن رئيسها عبد الحميد الدبيبة سيزور مدنية بنغازي الشمالية برفقة وزراء الحكومة جميعهم.

و أوضح محمد حمودة الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” الدبيبة سيزور المناطق المتضررة من الحرب ببنغازي وسيعقد اجتماعا لحكومته بالمدينة ” .

وأضاف في تصريح له : “سيعقد الدبيبة مع كافة الوزراء جلسة رسمية في مدينة بنغازي للمرة الأولى ، مبيناً أن ” الوفد الحكومي سيزور عدة مدن ليبية أخرى” .

و أشار إلى أن “زيارات الحكومة للمدن الليبية مهمة ومبرمجة ضمن برنامج العمل الحكومي، وسيكون بحضور الرئيس والوزراء، وهذا الأمر لا يتطلب أي ضغط، وهو أمر طبيعي ولا بد منه”.

كما نوه محمد إلى أن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد في كثير من المناسبات على ضرورة الذهاب والتنقل والوقوف على الأوضاع في كافة المدن ” .

و من جهته أكد أحمد أبو خزام وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أن ” وزارته بصدد افتتاح مجموعة من المكاتب للاطلاع على المشاكل والاستجابة لما يعانيه المهجرون والنازحون “.

إذ تقوم الحكومة الليبية بدراسة ملفات النازحين من المدينة التي عانت من الحرب و الاقتتال على مدار العقد الماضي ، وفقاً لأخبار ليبيا .

