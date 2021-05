نفى نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، ماتم نشره وسائل الإعلام المحلية نقلاً عن مجلة (نيو لاينز) الأمريكية حول فض اعتصام القيادة العامة.

ونقلت وسائل الإعلام أن نبيل أديب حذر من نتيجة التحقيق في فض الاعتصام، وأنه ذكر أنها ستؤدي إلى انقلاب عسكري واضطرابات جماهيرية.

هذا وقد قال أديب بحسب “المشهد السوداني” أن الحديث غير صحيح، فضلاً عن أنه “مبتور”.

وأضح أن المجلة سألته عن خطورة نتائج التحقيق، موضحاً أنه أجاب بأنه ليس معنياً بالنتائج السياسية، وأن مهمته عدلية، وأن النتائج تحددها البينات وليس الأثر السياسي.

وأشار بيان أديب إلى بعض الوسائل الإعلامية اجتزأت جزء من حديثي وحورته على هواها من أجل الإثارة، واصفاً إيها بـ”غير المهنية”.

لافتاً إلى أن ذلك لن يؤثر في شراكتنا مع الإعلام، على حد قوله، مؤكداً على أهمية تطوير العلاقة بينه وبين الإعلام حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء.

الجدير بالذكر أن أديب أعلن أمس الخميس عن التحقيق مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان .

مؤكداً أن “وقائع التحقيق مع البرهان تمت في القصر الرئاسي بالخرطوم”، حسبما أفاد (العين الإخبارية).

ورفض رئيس لجنة التحقيق نبيل أديب إعطاء مزيد من التفاصيل عند سؤاله عن أجواء التحقيق.

وفي مطلع شهر فبراير المنصرم، قال نبيل أديب، أن المهلة الممنوحة للجنة لأعمال التحقيق وتسليم تقريرها النهائي تنتهي في فبراير.

وذكر نبيل أديب في تصريحات صحفية، بأنه سوف يطالب بتمديد الفترة، حال لم يتم الانتهاء نت التحقيقات، وفقاً لما أورد “أخبار السودان”.

وأكد نبيل أديب مثول جميع قادة المجلس العسكري أمام اللجنة، عدا رئيس مجلس السيادة، البرهان، ونائبه حميدتي.

موضحاً تحديد مواعيد لمثولهما، ولكنه رفض الكشف عن المواعيد، حيث قال: “لا نستطيع الكشف عن المواعيد، إلا عقب مثولهما للتحقيق”.

نافياً عدم قدرة اللجنة في تقديم تهم لقادة المجلس العسكري، حال ثبت تورطهم في الأحدث “فض الاعتصام”.

وتسائل قائلاً: ” ما السبب الذي يجعل اللجنة لا تستطيع أن تقدم لهم تهماً ؟”.

وقبل أيام قال نبيل أديب، أن لجنته لم تتلقى الدعم اللوجستي المطلوب من أجل فحص البيانات المادية، موضحاً أن التحقيقات في طريقها إلى النهاية.

The post أديب: بعض وسائل الإعلام حرفت تصريحاتي بشأن التحقيق في فض الاعتصام appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ