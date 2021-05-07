أكد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجية وشؤون المغتربين أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في حي شيخ الجراح جريمة دولية يجب إيقافها .

و قال الصفدي أن ” استمرار إسرائيل في ممارساتها اللاشرعية وخطواتها الاستفزازية في القدس المحتلة وانتهاك حقوق الفلسطينيين، وبما في ذلك حق أهل الشيخ جراح في بيوتهم لعب خطير بالنار ” .

و أوضح أن ” أبناء فلسطين مهددون بالرحيل ، و هم المالكون الشرعيون لبيوتهم كما تثبت وثائق سلمها الأردن للأشقاء في دولة فلسطين”، وفقاً للمملكة .

كما ثمن وزير الخارجية موقف كل من دول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا الداعي إلى وقف سياسة الاستيطان اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة .

مناشداً المجتمع الدولي و الأمم المتحدة بضرورة التحرك الفوري لمنع ترحيل الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

شيخ الجراح .. ملف الحي المحتل للمحكمة الدولية بتوجيه من الرئيس عباس

وجه محمود عباس الرئيس الفلسطيني بتحويل ملف حي ” شيخ الجراح ” الذي استولى عليهالاحتلال إلى المحكمة الدولية في لاهاي من أجل البت فيه .

حيث نشر ابراهيم ملحم ، الناطق الرسمي باسم حكومة فلسطين ، ما يلي : “بتوجيهات من الرئيس محمود عباس تم إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية”.

و أوضح ملحم أن ” هذه الجريمة تصنف تحت خانة جرائم الحرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، وفقاً للأناضول .

و تعمل قوات الحتلال منذ فترة على تهجير سكان الحي العرب و تمكين مستوطنين صهاينة فيه ، و هو الأمر الذي أدى لاندلاع اشتباكات بين الطرفين الفترة الأخيرة .

هذا و يذكر أن المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرار بإعطاء مهلة أربعة أيام ( تنتهي الخميس ) من أجل التوصل إلى حل نهائي بين الطرفين حول الحي الفلسطيني .

The post الصفدي : ترحيل أهالي شيخ الجراح جريمة دولية يجب ملاحقتها appeared first on Souk Ukkaz News.

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