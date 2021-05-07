السعودية تفرض شرط التطعيم على الموظفين لدخول مقرات عملهم

كشفت وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية في السعودية ، اليوم الجمعة ، عن قرار جديد يخص جميع العاملين في كافة أرجاء المملكة .

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قالت الوزارة في بيان لها أن “الحصول على لقاح كورونا سيكون شرطا إلزاميا لدخول جميع الموظفين في البلاد إلى لمقرات عملهم”.

كما أشارت إلى أن “القرار يشمل موظفي وموظفات القطاعين العام الحكومي والخاص، بجانب القطاع غير الربحي،وقريباً سيصدر توضيحا يتضمن موعد تطبيق القرار الجديد وآلية العمل به”.

وأكدت الوزارة أن “هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة في مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا“.

ودعا البيان “كافة القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي”.

وفي وقت سابق كانت قد ألزمت السلطات السعودية ، الأجانب القادمين الى المملكة بغرض السياحة، امتلاك تأمين طبي يغطي تكاليف علاج الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت السلطات إن إضافة هذه التغطية تهدف “إلى توفير الرعاية الصحية للحالات التي تتعرض للإصابة بفيروس كورونا للقادمين من خارج المملكة من غير السعوديين للسياحة والزيارة والعمرة. وذلك حرصا على سلامة الجميع وضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة“.

وفي السياق، حددت المملكة العربية السعودية يوم السابع عشر من مايو موعدا لرفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافد البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

ووفق وكالة الأنباء السعودية كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:

أولها المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

والفئة الثانية تضم المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

أما بخصوص الفئة الثالثة فتتضمن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

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