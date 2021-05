انفجار عبوة ناسفة بمخيم “باب السلامة” يخلّف عدّة جرحى

أُصيب ثلاثة مدنيين بينهم طفل بعمر عشرة أعوام، إثر انفجار عبوة ناسفة في مخيم “باب السلامة” القديم بريف اعزاز شمالي حلب، الخميس 6 من أيار.

ونقل مصادر في مدينة اعزاز، عن مصدر طبي في مستشفى “الهلال الأزرق” الذي أُسعف المصابون إليه، أنهم تعرضوا لإصابات طفيفة في الجسم.

وقال “مكتب اعزاز الإعلامي“، إن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة من نوع “بيك آب”، في مخيم “باب السلامة” .

ويضاف الانفجار إلى سلسلة تفجيرات تضرب مناطق الشمال الغربي من سوريا الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا، إلى جانب اغتيال شخصيات عسكرية في المنطقة.

وفي 19 من آذار الماضي، أُصيب القيادي في لواء “عاصفة الشمال”، محمود حسون، بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة اعزاز كانت مزروعة في سيارته التي تحمل لوحة “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا.

وفي 31 من كانون الثاني الماضي، أدى تفجير في اعزاز إلى مقتل ستة أشخاص بينهم طفلة وسيدتان (إحداهما مجهولة الهوية)، وإصابة 31 آخرين.

وبحسب المصادر اعزاز، كان التفجير “قريبًا جدًا” من المركز الثقافي التابع للحكومة “المؤقتة”، ويبعد أمتارًا عن مركز استخراج الهوية الشخصية من المجلس المحلي.

وشهد الشهران الماضيان انخفاضًا في عدد التفجيرات مقارنة بالأشهر السابقة، تزامنًا مع إعلان “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا إحباط عمليات تفجير بضبط سيارات مفخخة أو عبوات ناسفة وتفكيكها أو إتلافها دون حدوث أضرار.

وتشير الفصائل المسيطرة على المنطقة، الخاضعة للنفوذ التركي، إلى أن من يقف خلف عمليات التفجير خلايا تابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، أو لتنظيم “الدولة الإسلامية”، أو للنظام السوري، حسبما قال الإداري في “فيلق الشام”، محمد المحمود، لعنب بلدي في حديث سابق، لكن لا تتبنى أي جهة التفجيرات.

وقتل مدني في مدينة حلب وأصيب آخرون، يوم الاثنين الماضي بانفجار قنبلة يدوية في حي صلاح الدين، بعد أن رمى أحد الموجودين في محل معجنات قنبلة يدوية انفجرت في المكان موقعة ضحايا.

ووقع نتيجة انفجار القنبلة قتيل وعدد من الضحايا تتضارب الأنباء حول عددهم نقلوا إلى مستشفى الرازي في حلب، وبعضهم في حالة حرجة بحسب ما أوضح أحد فنيي التخدير في المستشفى (نتحفظ على ذكر اسمه) لأسباب أمنية.

وتناقلت صفحات ومواقع محلية خبر الشجار في حي صلاح الدين في مدينة حلب، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء 4 من أيار.

