لأجل غير مسمى..سلطنة عمان تحظر استقبال مواطني 14 دولة

تبدأ السلطات العمانية اليوم الجمعة، تنفيذ قرارات حظر استقبال المسافرين من 14 دولة، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

حيث نقلت وكالة روسيا اليوم بيان اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان والذي قررت فيه تمديد تعليق دخول القادمين من 14 دولة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الدول المحظورة هي “السودان، ولبنان، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وغينيا، وسيراليون، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة، والهند، وباكستان، وبنغلاديش، بالإضافة إلى المارين من تلك الدول خلال 14 يوما السابقة لدخولهم سلطنة عمان”.

كما أضافت مصر والفلبين إلى قائمة الدول المحظورة، وذلك اعتبارا من اليوم و لأجل غير مسمى .

وفي سياق أخر أصدرت سلطنة عمان، قرارا يتم بموجبة منع إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية هذا العام بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.

وجاء في قرارات اللجنة العليا المكلفة في سلطنة عمان، في إطار مواجهة جائحة كورونا، أولا:”استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة، للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة”.

والقرار الثاني ينص على:” منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة السابعة مساء حتىالساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021، حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021، باستثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقا”.

والثالث ينص على: “حظر جميع الأنشطة التجارية طوال اليوم ابتداء من يوم السبت 8مايو 2021، إلى نهاية يوم السبت 15 مايو 2021، وتستثنى من ذلك الحظر محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحيةوالصيدليات، ويسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال الفترة المذكورة”.

فيما جاء القرار الرابع:” تعليق حضور الموظفين إلى مقار عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها ابتداء من يوم الأحد إلى يوم الثلاثاء11 مايو

وتحث اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظفينالذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل”.

القرار الخامس نص على: “عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئوالمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المبارك، وفقا لموقع روسيا اليوم.

