نهلة سلامة : تزوجت 4 مرات وإحداها استمر يومين فقط

كشفت الفنانة المصرية نهلة سلامة، خلال استضافتها أمس الأربعاء، في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، عن عدد زيجاتها وأن واحدة منها استمرت 48 ساعة فقط.

وقالت نهلة سلامة “إنها تزوجت 4 مرات فقط، وبقيت 15 عاما بلا زواج، كما نفت زواجها من الفنان المصري محمد فؤاد، وأيضا نفت زواجها بشخص يصغرها بـ 8 سنوات”، وفقا لما نقلته صحيفة “مصراوي”.

كما كشفت نهلة، عن أن إحدى زيجاتها استمرت 48 ساعة فقط، وكانت لشخص من خارج الوسط الفني، موضحة أن سبب فشل الزواج بهذه السرعة هو طلب زوجها عدم الذهاب إلى المسرح وفي تلك الفترة كانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية معهم، كما طلب منها التوقف عن التمثيل.

وقالت: “تجوزت من خارج الوسط الفني واطلقت بعد 48 ساعة”.

كما تحدثت نهلة عن زواجها من المخرج محمد خان، وقالت: “لم أتزوج محمد خان من أجل زيادة أعمالي الفنية، كنت مبهورة بفنه وبه، وزواجنا دام حوالي 4 أشهر”.

ونفت نهلة ما صرحت به الراقصة دينا حول حصولها على الدور في فيلم “مستر كاراتيه”، بسبب علاقتها بمخرجه محمد خان.

وقالت: “غير صحيح بالمرة، وقتها قدمت العديد من الأفلام وشاهدني محمد خان وطلبني للدور، وقرار مشاركة ممثل ليس قرار المخرج وحده، كما أنه فيلم لأحمد زكي وهو يوافق على كل شيء”.

من جانب آخر، تحدثت نهلة عن موقفها من الأدوار الساخنة في الأعمال الفنية التي تقدمها.

وقالت: “أنا لست شخصية بجحة، وحديثي عن مفاتني وإظهار جمالي كان غير مقصود”.

كما ردّت على حوارها الأخير المثير للجدل: “ردي كان بسبب استفزاز المذيع، وأنا مش ممثلة إغراء… الجمهور شايفني كده”. وأشارت إلى أنها أدت أدوار 7 أفلام إغراء فقط ما بين 100 عمل من المسلسلات والأفلام.

وأكدت المخرجة المصرية، إيناس الدغيدي، أواخر العام الماضي إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وجاء ذلك عقب معاناتها من بعض الأعراض.

وقالت الدغيدي في تسجيل صوتي لها، أنها التقطت الفيروس بسبب عدم التزامها بشكل كامل بالإجراءات الاحترازية من الفيروس خلال الفترة الماضية، لافته إلى أن هناك انتشارا سريعا للفيروس وذلك بعد إصابة العديد من أصدقائها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا.

