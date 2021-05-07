مخاوف لدى الصحة العالمية من انتشار موجة جديدة لفيروس كورونا في إفريقيا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من خطر انتشار موجة جديدة لفيروس كورونا في إفريقيا، على غرار الهند، بسبب التأخير المتزايد في حملات التطعيم مقارنة ببقية العالم.

وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ومقره عاصمة جمهورية الكونغو برازافيل، إنه “بسبب تأجيل تسليم جرعات لقاحات كوفيد-19 التي يصنعها معهد سيروم في الهند لإفريقيا.

وبسبب بطء نشر اللقاحات، وظهور متحورات جديدة، ما زال خطر حدوث موجة جديدة من العدوى تزيد من انتشار فيروس كورونا في إفريقيا”.

وأضاف البيان أن إفريقيا “لم تعد تمثل سوى واحد في المئة من جرعات اللقاحات التي يتم إعطاؤها في العالم، مقابل 2 في المئة قبل أسابيع”.

وتابعت منظمة الصحة العالمية أن نحو “نصف جرعات اللقاحات المضادة لكورونا، والبالغ عددها 37 مليوناً تم تسليمها إلى إفريقيا، أعطي حتى الآن”، مؤكدة أن “بعض الدول الإفريقية كانت نموذجية في نشر اللقاحات”.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، إن “مأساة الهند يجب ألا تحدث هنا في إفريقيا، ويجب أن نبقى جميعاً في حالة تأهب قصوى”.

وأضافت “إذا طالبنا بالمساواة في اللقاحات، فيجب على إفريقيا أيضاً أن تبذل جهوداً وتستفيد إلى أقصى حد مما لدينا. يجب أن نستخدم جميع الجرعات المتوفرة لدينا لتطعيم الناس”.

وجرى تسليم الشحنات الأولى إلى 41 دولة إفريقية عبر برنامج كوفاكس الذي يهدف إلى ضمان حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات، منذ أوائل مارس، لكن تسعة بلدان قدمت ربع الجرعات التي تلقتها، و15 دولة أعطت أقل من نصف الجرعات التي تسلمتها، وفق البيان.