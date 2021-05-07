السودان ..حكومة وسط دارفور تستلم اخر مقر لليوناميد

اكد الدكتور اديب عبدالرحمن يوسف والي ولاية وسط دارفور اكتمال استلام اخر مقرات بعثة اليوناميد في السودان بولاية وسط دارفور، مبينا ان حكومته استلمت مقر البعثة في زالنجي

والذي يعتبر آخر مقر للبعثة تتسلمه الولاية .واكد ان عملية التسليم والتسلم لمقار بعثات اليوناميد بالولاية تم كما هو مخطط له، مشيرا الي ان الموقع الاخير تم تخصيصه لجامعة زالنجي،

موضحا ان الهدف من تسليم المقر للجامعة مساعدة الجامعة حتي تستطيع المساهمة في مشروع السلام بالولاية .وقال ان هناك دور كبير ينتظر مركز دراسات السلام التابع لجامعة زالنجي

من اجل دفع عملية زراعة السلام التي اطلقتها ولاية وسط دارفور في الشهور الماضية، مبينا ان مبادرة زراعة السلام تهدف الي تحقيق شامل وكامل في دارفور علي وجه الخصوص والسودان بصفة عامة.

يذكر ان ولاية وسط دارفور تعد من اكثر ولايات تضررا من الحرب التي شهدها اقليم دارفور منذ العام 2003 والتي خلفت عدد كبير من القتلي والنازحين واللاجئين .

يونيتامس

وتهدف بعثة المتابعة الأممية الجديدة( يونيتامس) للمساعدة في تحول البلاد إلى حكم ديمقراطي، ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام.

وستدعم الوحدة أيضا عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام في المستقبل؛ مساعدة بناء السلام والحماية المدنية وسيادة القانون، لا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

بالإضافة إلى ذلك، كلف المجلس بعثة يونيتامس بدعم تعبئة المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية.

وإدراكا لأثر جائحة كوفيد-19 على تقليص العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، فقد قرر مجلس الأمن إضافة شهرين إضافيين لولاية يوناميد التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي. وبحسب القرار، فإن المكون العسكري والشرطي للبعثة سيبقى دون تغيير.