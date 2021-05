بعثة الأمم المتحدة ترحب بمبادرة الجيش الليبي بالإفراج عن المعتقلين

استمراراً لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والأطراف الليبية لتوحيد مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية أعلنت البعثة ترحيبها بإفراج الجيش الوطني الليبي عن مجموعة من المعتقلين خلال شهر رمضان الكريم.

رحبت البعثة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، بالتزام الجيش الوطني الليبي بالإفراج عن المعتقلين كما أشادت بـ «جولات الإفراج الأخيرة عن عشرات المعتقلين من قبل قيادة القوات المسلحة العربية الليبية».

وجددت بعثة الأمم المتحدة دعوتها لجميع الأطراف في ليبيا للإفراج عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي قبل حلول عيد الفطر، بحسب بوابة الوسط.

وعدَّت بعثة الدعم في ليبيا، أن الإفراج عن المعتقلين أنه «إجراء حيويا لبناء الثقة»، ويدعم بشكل فعال عملية المصالحة الوطنية، ويعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا، وخطوة جدية على طريق تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وفي السياق، التقى في 2 مايو الجاري، كل من قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، والمبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيتش، بالإضافة لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني.

هذا وقد نشر الكوني صورة على حسابه في “تويتر” تجمعه بحفتر ومبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، كوبيش.

وعلق الكوني على الصورة التي نشرها قائلاً: “استكمالاً لمساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة، الذي باشرناه بلقاء قادة القوات المسلحة في طرابلس”

وأضاف “وتوحيد الصف الليبي، لمواجهة التهديدات الكبرى التي تتربص بحدودنا الجنوبية، خاصة بعد أحداث تشاد الأخيرة، كان لقاء اليوم. إن حماية سيادة ووحدة ليبيا فرض عين”.

وفي منتصف سبتمبر الفائت، جرت الموافقة على تمديد بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا لعام أخر جديد خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي مع امتناع روسيا عن التصويت على القرار.

وتحدث ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قرار التمديد بأن قيادة بعثة الدعم أونسميل بعد هذا الشهر لن تكون فارغة.

وجرى تعيين الأمريكية ستيفاني ويليامز كممثلة للأمم المتحدة في شهر مارس الماضي ورئيسة للبعثة بالإنابة لحين تحديد خلف للمبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة.

كما تبنى مجلس الأمن قراراً يدعو إلى الالتزام بحظر السلاح في ليبيا وإخراج المرتزقة من كامل الأراضي الليبية، في إشارة إلى المرتزقة الذين ترسلهم تركيل لدعم حكومة الوفاق الغير شرعية في ليبيا.

