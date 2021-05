حسن نصرالله يلقي كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي

ألقى السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، الجمعة، كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقدس، تحدث فيها عن حالته الصحية وعن التطورات الإقليمية وتأثيرها على محور المقاومة.

وطمأن نصرالله محبيه عن صحته وأكد بانه غير مصاب بفيروس كورونا ولا يعاني من أي أعراض تتعلق به، وأنه يعاني فقط من التهاب قصبات بسبب تغيرات الطقس، بحسب وكالة ستيب الإخبارية.

وأكد حسن نصرالله على أهمية وخطورة التطورات التي واجهت فلسطين في المدة الأخيرة، وشدد على ضرورة تثبيت تلك التطورات على الأرض من خلال دخول المقاومة العسكرية في قطاع غزة وصواريخها على خط المواجهة في القدس.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني أن: “العنوان الأبرز هو الثبات الفلسطيني وعلينا أن نكون إلى جانب الشعب الفلسطيني وأن لا نبحث عن مبررات للتخلي عن هذه المسؤولية”.

وأردف نصرالله أنه: “بعد عشرات السنين بدأت تظهر علامات الأفول والوهن والضعف على كيان العدو، بينما شباب الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة يتجدد وكذلك الإيمان بالله وبقضيتنا والمضي بهذا الطريق”.

كما تحدث نصر الله عن الأزمات الداخلية في إسرائيل قائلاً: “بعد عشرات السنين بدأت تظهر علامات الأفول والوهن والضعف على كيان العدو، بينما شباب الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة يتجدد وكذلك الإيمان بالله وبقضيتنا والمضي بهذا الطريق”.

وعن المحادثات الإيرانية السعودية وتأثيراتها على محور المقاومة قال حسن نصر الله: “الذين يجب أن يقلقوا من الحوار الايراني السعودي هم حلفاء الرياض وليس حلفاء ايران، وسوريا في مسار التعافي والاستحقاق الأخطر هو الاستحقاق الاقتصادي لكن لا تواجهه سوريا لوحدها بل شعوب عدة في المنطقة وهي مصممة على الصمود والمواجهة.

وأوضح نصر الله أنه ليس بإمكان السعودية فرض الشروط على سوريا حول علاقاتها مع ايران خلال تفاوضها هي نفسها مع طهران.

وكان قد أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في كلمة ألقاها في يونيو الفائت، أن “لجوء أمريكا إلى قانون قيصر هو دليل على انتصار سوريا في الحرب العسكرية والميدانية، لأنه آخر أسلحتها”.

وبحسب موقع قناة “المنار” شدد نصرالله على تمسك حلفاء دمشق بدعم سوريا قائلاً: “حلفاء سوريا الذين وقفوا معها سياسيا وعسكريا لن يتخلوا عنها في مواجهة الحرب الاقتصادية ولن يسمحوا لها بأن تسقط”.

وشدد على أن “المستهدف من قانون قيصر هو الشعب السوري وعودة الحرب الأهلية”، مصرحا: “الذي قدم الدم والشهداء لتبقى سوريا موحدة ولا تخضع لأمريكا وإسرائيل لن يسمح لقانون قيصر أن يلحق الهزيمة بسوريا”.

وأشار نصر الله إلى أن اللبنانيين عليهم “ألا يفرحوا بقانون قيصر لأنه يؤذيهم كثيرا وربما بما هو أكثر من سوريا”.

وأردف: “لا يجب أن نخضع لقانون قيصر ولا يجب أن يكون الرأي الرسمي والشعبي الخضوع لهذا القانون. أتفهم عدم قدرة الحكومة على مواجهة الولايات المتحدة لكن ما أطالب به عدم الخضوع لقانون قيصر”.

