أكد الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصرالله أن المفاوضات بين إيران والعودية مبشرة، موضحاً أن أي محاولة للتفاوض تسهم في تهدئة المنطقة.

وتحدث نصرالله خلال كلمته اليوم، عن المفاوضات بين الرئياض وطهران، كما تطرق إلى التصريحات التي أدلى بها مؤخرا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بخصوص إيران مشيراً إلى أن كل هذا”يصب في مصلحة محور المقاومة”.

وأكد نصرالله على أن إيران لن تساوم على حلفائها في المفاوضات قائلاً: “التجربة أثبتت أن إيران لا تتخلى عن الحلفاء ولا تبيعهم ولا تتفاوض عنهم ولذلك نؤيد كل حوار إيراني-دولي أو إيراني-عربي لأنه يساهم في تقوية محور الأصدقاء”، وذلك وفق روسيا اليوم.

وفي السياق، طمأن نصرالله محبيه عن صحته وأكد بانه غير مصاب بفيروس كورونا ولا يعاني من أي أعراض تتعلق به، وأنه يعاني فقط من التهاب قصبات بسبب تغيرات الطقس، بحسب وكالة ستيب الإخبارية.

وأكد حسن نصرالله على أهمية وخطورة التطورات التي واجهت فلسطين في المدة الأخيرة، وشدد على ضرورة تثبيت تلك التطورات على الأرض من خلال دخول المقاومة العسكرية في قطاع غزة وصواريخها على خط المواجهة في القدس.

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني أن: “العنوان الأبرز هو الثبات الفلسطيني وعلينا أن نكون إلى جانب الشعب الفلسطيني وأن لا نبحث عن مبررات للتخلي عن هذه المسؤولية”.

وأردف نصرالله أنه: “بعد عشرات السنين بدأت تظهر علامات الأفول والوهن والضعف على كيان العدو، بينما شباب الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة يتجدد وكذلك الإيمان بالله وبقضيتنا والمضي بهذا الطريق”.

كما تحدث نصر الله عن الأزمات الداخلية في إسرائيل قائلاً: “بعد عشرات السنين بدأت تظهر علامات الأفول والوهن والضعف على كيان العدو، بينما شباب الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة يتجدد وكذلك الإيمان بالله وبقضيتنا والمضي بهذا الطريق”.

وعن المحادثات الإيرانية السعودية وتأثيراتها على محور المقاومة قال حسن نصر الله: “الذين يجب أن يقلقوا من الحوار الايراني السعودي هم حلفاء الرياض وليس حلفاء ايران، وسوريا في مسار التعافي والاستحقاق الأخطر هو الاستحقاق الاقتصادي لكن لا تواجهه سوريا لوحدها بل شعوب عدة في المنطقة وهي مصممة على الصمود والمواجهة.

The post نصرالله : التجربة أثبتت أن إيران لا تتخلى عن الحلفاء appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ