الدفاع المدني العراقي يسيطر على حريق في سوق شعبي بالديوانية

استطاعت قوى الدفاع المدني العراقي، اليوم الجمعة، السيطرة على حريق اندلع في سوق الشامية الشعبي غربي محافظة الديوانية.

وفي هذا الشأن أصدرت مديرية الدفاع المدني بيانا جاء فيه: إن “فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك المشيدة من الواح “الچينكو” مخصصة لبيع ملابس المستعملة والاجهزة الكهربائية داخل سوق الشامية غربي محافظة الديوانية”.

وأشارت إلى أن “فرق الدفاع المدني طوقت النيران التي اشتعلت داخل 12 كشك وابعدت خطر امتدادها وحجمت اضرارها عن المحال التجارية والاكشاك المجاورة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية”، مبينةً إنها “طلبت فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر”.

وفي الشأن العراقي، كشفت خلية الاعلام الأمني العراقي اليوم الجمعة، عن تدميرها لاوكار وأنفاق وأسلحة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي جنوبي مدينة كركوك.

وفي هذا الشأن أصدرت بيانا جاء فيه: إنه “ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، ولليوم الثاني على التوالي تستمر قطعات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بتنفيذ عملياتها التعرضية ضمن مناطق جنوبي كركوك، حيث تمكنت من تدمير ٧ عبوات ناسفة و١٠ أوكار ونفق وزورق، كما تم العثور على صاروخي قاذفة وصاروخي spG9 ومخزن M4 مملوء بالعتاد، فضلا عن اعتدة مختلفة”

وأشارت إلى “تنفيذ واجب تفتيش أسفر عن تدمير ٤ أوكار والعثور على ٣ مخازن ام فور مملؤة ورمانة يدوية و٣ اجهزة موبايل دون بطارية تحتوي على سيم كارت، كما تم العثور ٦ عبوات ناسفة على شكل جلكان وافرشة منام واغطية، تمت المعالجة من قبل مفارز الهندسة، وذلك في وادي الشاي”.

وفي السياق، تمكنت الشرطة الاتحادية الكردستانية في العراق، اليوم الجمعة، خلال عملياتها الأمنية من العثور على مضافتين وعبوات ناسفة لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وبحسب المصادر الإعلامية فإن إحدى المضافتين المدمرة هي ذاتها التي ظهرت في الصور التي نشرها التنظيم لمسلحيه خلال الإفطار، بحسب شبكة رووادو.

وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية الكردستانية في بيانها، اليوم، عن تنفيذ قوة من اللواء العشرين الفرقة الخامسة شرطة اتحادية لعملية أمنية واسعة بدعم من الجهد الاستخباري ومشاركة قوة من الجيش العراقي اللواء الخامس والأربعين، جرى خلالها تفتيش منطقة “وادي الشاي” في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وأدت العملية الأمنية إلى العثور على مضافتين، وعبوتين ناسفتين و “أفرشة منام”، ومواد أخرى، وأكد بيان الشرطة الاتحادية الكردستانية “تدمير المضافات وتفجير العبوات تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي للفرقة”.

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