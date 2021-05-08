الخارجية الليبية تأذن بتركيب منظومات للجوازات بعدد من البعثات الدبلوماسية

طرابلس 08 مايو 2021 (وال)- كشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بتعليمات من وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية السيدة نجلاء المنقوش، البدء في عملية إصدار جوازات السفر الجديدة في الأيام القريبة القادمة بالسفارات والقنصليات في الخارج، وذلك بالتنسيق مع السيد وزير الداخلية العميد خالد مازن، في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية إلى تقديم الخدمات للمواطن الليبي بكل سهولة ومرونة.

وقالت وزارة الخارجية إن الخطوة جاءت بالتعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومصلحة الجوازات والجنسية، وشؤون الأجانب للعمل على توفير الاحتياجات الضرورية والأجهزة المطلوبة بشكل عاجل، وتركيب محطات تصوير جوازات السفر في عدد من الدول، وبذلك سيكون بمقدور الجالية الليبية من زائرين ومقيمين وطلبة وغيرهم، تقديم طلباتهم مباشرة للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، لإصدار الجوازات بكل سهولة ويسر، وتوفير الوقت والجهد، مع العمل على تركيب منظومات حديثة لاستخراج جوازات السفر للمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج، عبر السفارات والقنصليات الليبية في دول العالم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي حرصًا من حكومة الوحدة الوطنية على تذليل الصعاب، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الليبيين دون استثناء.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستتم المرحلة الأولى بتركيب هذه المنظومات عبر البعثات الدبلوماسية التالية :

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن أولويات الوزارة في تقديم الخدمات الضرورية والعاجلة للمواطن في الخارج، إلى جانب التأكيد على ضرورة عودة العمل بالسفارات الأجنبية المعتمدة في ليبيا وتقديم خدمات منح التأشيرة من داخل الأراضي الليبية .

وأضافت الوزارة أنه سيتبع المرحلة الأولى مراحل أخرى لتركيب المزيد من المنظومات في سفارات وقنصليات بعدة دول أخرى. (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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