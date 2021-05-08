البحرية الليبية تنفى إطلاق النار على قوارب صيد إيطالية في المياه الإقليمية الليبية

طرابلس 08 مايو 2021 (وال) – نفى الناطق باسم أركان البحرية الليبية السيد مسعود إبراهيم، إطلاق النار على قوارب صيد إيطالية دخلت المياه الإقليمية الليبية.

وأوضح في تصريحات لوكالة “أنسا” الإيطالية، أنه لم يتم إطلاق أعيرة نارية على القوارب، لكن طلقات تحذيرية في الهواء حتى تعود أدراجها، مشيرا إلى أن حرس السواحل، عند دخول قوارب صيد المياه الإقليمية الليبية، يحاول منعها حفاظا على الثروة السمكية.

في المقابل اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أنه من غير المقبول أن يقوم حرس السواحل الليبي بإطلاق النار على الصيادين الإيطاليين.

وقال دي مايو في تصريحات تلفزيونية، إن المياه التي تذهب فيها المراكب للصيد تعتبر “خطرة وممنوعة” وفق تعبيره، موضحًا أنه يمكن التوصل إلى اتفاق، وأنه ناقش المسألة مؤخرًا مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، لكن الأمر سيستغرق وقتًا. (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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