الهول .. دعوات روسية لإنقاذ أطفال المخيم السوري

ناشدت روسيا عبر نائب الممثل الدائم لها في الأمم المتحدة ، غينادي كوزمين، الأمم المتحدة و المجتمع الدولي للتحرك فيي سبيل إنقاذ أطفال مخيم الهول .

و شدد كوزمين على ضرورة القيام بخطوات عملية لإعادة هؤلاء الأطفال إلى أوطانهم ، لما يتعرضون له من انتهاك واضح و صريخ لحقوق الطفل و الإنسان ، وفقاً لروسيا اليوم .

و أوضح أن القانون الدولي و ميثاق حقوق الطفل ينص على أنهكافة الدول ملزمة بإعادة مواطنيها، واتخاذ الخطوات لضمان عدم تحول أطفال مواطنيها إلى عديمي الجنسية.

و بالنسبة للأعداد ، بين كوزمين أنه يوجد أكثر من 31 ألف طفل في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، كما تم تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

حيث جاء تصريح الدبلوماسي الروسي خلال مؤتمر فيديو مفتوح لمجلس الأمن الدولي حول موضوع “تأثير جائحة كوفيد على الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة” .

مخيم الهول.. بدء إجلاء العائلات العراقية إلى مخيم عراقي

بدأت اليوم عمليات إجلاء العائلات العراقية المتواجدة في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، إذ سيتم نقل حوالي 500 عائلة عراقية إلى بلادهم..

ونقلت مصادر بحسب أثر برس، أنباء عن دخول مجموعة من الحافلات برفقة قوات الشرطة الاتحادية العراقية، إلى الأراضي السورية عبر معبر يقع إلى الشرق من مدينة الشدادي، واتجهت إلى مخيم الهول لإجلاء الدفعة الأولى من العائلات العراقية.

وكشفت المصادر أنه سيتم توطين العائلات العراقية العائدة من مخيم الهول في مخيم الجدعة، قرب منطقة القيارة، جنوب مدينة الموصل.

وأكدت المصادر أن إجمالي العراقيين الذين وافقت الحكومة على إدخالهم إلى العراق حوالي 11 ألف عراقي، من أصل مجموع العراقيين الذين يقيمون في مخيم الهول، أخطر مخيم في سوريا على خلفية ارتفاع نسب الجرائم فيه وعمليات التصفية.

الجدير بالذكر أن عدد العراقيين القاطنين في مخيم الهول بلغ حوالي 30 ألف شخص والغالبية منهم من عوائل تنظيم داعش الإرهابي، في حين أن حوالي 20 ألف منهم يرفضون العودة للعراق خوفاً من الملاحقة الأمنية.

وكانت قد ونقلت مصادر إعلامية مقربة من الإدارة الذاتية، الأربعاء 7 نيسان الفائت، أن إدارة مخيم الهول تتحضر لتسيير رحلات جديدة تُقل قاطني المخيم من الجنسية العراقية وذلك بعد قبول الحكومة العراقية إجلاء 500 عائلة من رعاياها القاطنين في المخيم إلى الأراضي العراقية.

وأفادت الوكالة نقلاً عن عضو مكتب الخروج في مخيم الهول منير محمد، أن إدارة المخيم بدأت بتحضيرات إجلاء العراقيين، موضحاً أن إخراج العائلات العراقية سيتم على دفعات متتالية.

