سواعد الانتفاضة تعلن حالة النفير العام في قطاع غزة

أطلقت بعض مجموعات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، ” سواعد الانتفاضة “و وحدات “الشهيد وديع حداد” ، حالة النفير العام في القطاع .

حيث نشرت وحدات ” سواعد الانتفاضة ” بياناً أوضحت البدء بإطلاق بالونات حرارية لاتجاه المستوطنات الإسرائيلية في القطاع ، رداً على أحداث القدس الأخيرة ، وفقاً لروسيا اليوم .

و دعت جميع سكان مخيمات العودة في القطاع للتجمع في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت على طول الشريط الشائك ، لاستئناف عملية الإرباك الليلي .

كما نشرت وحدة “الشهيد وديع حداد للشباب الثائر” بياناً أكدت فيه أن الشباب المقاوم بدأ بتجهيز أدوات المقاومة الخشنة وفي مقدمها إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة.

و جاء في البيان “على ضوء الأحداث الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وحي الشيخ جراح، نعلن النفير العام، ونؤكد أن معركتنا مفتوحة مع الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، حتى يعلم أن أرضنا ومقدساتنا محرمة عليه وأي تجاوز بحق شعبنا سيدفعه الثمن غاليا”.

هذا و قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية ما يحصل في القدس، داعياً لعقد جلسة عاجلة للأمم المتحدة لبحث المسألة.

وأكّد عباس خلال كلمة له، مساء الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عما يجري بالقدس والمسجد الأقصى، وما ينتج عن ذلك من تداعيات.

وأضاف الرئيس الفلسطيني، إن “وجه رياض منصور سفير فلسطين في الأمم المتحدة لطلب عقد جلسة عاجلة للأمم المتحدة لحماية الشعب”.

وشدد عباس على أن “بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكاً بحقوقه المشروعة”، مطالباً “المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة لوقف العدوان على الأهل والشعب والمقدسات”، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وقال عباس، إنه أبلغ رياض منصور لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته المتعلقة بالقدس.

وأعلنت جمعية ​الهلال الأحمر الفلسطيني​، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين في المواجهات مع ​القوات الإسرائيلية​ في ​القدس​ إلى 53 شخصاً ، مشيرةً إلى أن “23 مصاباً نُقلوا إلى المستشفيات”.

واقتحم الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس، وأطلق باتجاه المصلين القنابل الصوتية وقنابل الغاز ما أسفر عن وقوع إصابات.

ووقعت مواجهات عنيفة، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأوردت وسائل إعلام محلية أنباء عن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لقنابل الصوت على جموع المصلين ، و من جانبها، أكدت صحفية “معاريف” الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية، أطلقت قنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع في ساحات المسجد الأقصى، ما أدى إلى وقوع إصابات بين جموع المصلين.

