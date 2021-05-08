الجيش السوداني يستعيد مستوطنة “بيت شاي” الإثيوبية في الفشقة

كشف مصدر عسكري، الجمعة، عن تمكن الجيش السوداني من استعادة مستوطنة “بيت شاي” الإثيوبية إثيوبية في منطقة الفشقة السودانية، بعد معركة استمرت ثلاثة أيام.

ونقلت صحيفة “سودان تربيون” عن مصدر عسكري أن الجيش السوداني وقوات الاحتياطي بقيادة الفرقة الثانية مشاة بالقضارف شرقي السودان تمكنت من السيطرة التامة على مستوطنة “شاي بيت” الاثيوبية بمنطقة الفشقة الصغرى.

وأشارت إلى أن المستوطنة كانت بعمق 8 كلم داخل الأراضي السودانية بمحلية باسندة الحدودية جنوبي منطقة “تاية” ونجحت القوات السودانية في طرد القوات والمليشيات والمزارعين الإثيوبيين الذين انتشروا أخيرا لنظافة وفلاحة أراضي في مساحة 50 ألف فدان.

واستقرت قوات الجيش السوداني، طبقا لذات المصادر، في المنطقة المستعادة وأنشأ معسكر في منطقة “الحجيرات”.

وفي سياق متصل أكدت الحكومة السودانية، الجمعة أنها قادرة على إرغام إثيوبيا على عدم الملء الثاني لخزان سد النهضة دون اتفاق، متهمة إثيوبيا بالسعي لـ”فرض الهيمنة وتركيع الدول الأخرى”.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في مقابلة مع “بي بي سي” في الخرطوم، إن الخلافات بشأن سد النهضة يمكن حلها خلال ساعات إذا توفرت الإرادة السياسية.

وأوضحت المهدي أن موقف السودان ثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل، متهمة إثيوبيا بأنها لا ترغب في ذلك وإنما تسعى لـ”فرض الهيمنة وتركيع الدول الأخرى”.

وشددت على وجود تنسيق بين السودان ومصر على أعلى المستويات بشأن سد النهضة، مؤكدة أن التنسيق يتم بصورة مستمرة وكبيرة لمنع إثيوبيا من ملء خزان السد دون اتفاق.

واستبعدت المهدي اللجوء إلى الخيار العسكري إذا استنفدت كل الخيارات المتاحة، مشيرة إلى أن السودان سيواصل التصعيد السياسي والقانوني عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والتحكيم الدولي.