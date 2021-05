الصحة المصرية تسجل 65 وفاة و 1125 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية ، في بيانها اليومي الذي يرصد الوضع الوبائي أنها سجلت 1125 إصابة و 65 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم أمس الجمعة .

ووفقاً لقناة روسيا اليوم قال المتحدث باسم الوزارة ، خالد مجاهد ،أنه “تم تسجيل 1125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر إلى 235140 إصابة بينها 175928 حالة شفاء “.

كما أشار إلى أن “ الصحة المصرية رصدت خلال اليوم الماضي 65 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى و و13779 شخصا” .

أكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في الحكومة المصرية ، أنه تم البدء بتنفيذ الإجراءات الصارمة لمواجهة انتشار الفيروس التاجي في البلد .

و أوضحت اللجنة العليا أنه ابتداءً من يوم أمس الجمعة سيتم إغلاق المقاهيو المحلات و الأسواق التتجارية والمسارح والحدائق العامة لغاية 21 مايو / حزيران ، وفقاً لروسيا اليوم .

و وجهت أيضاً باستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات ، في حين سيتم السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات فقط .

و بالنسبة للصلاة ، فقد تمت الموافقة على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها في ساحات.

وكشف الوزير عن مجموعة من الشروط والضوابط سترافق إقامة صلاة العيد في الجوامع الكبرى في مصر.

وعلى رأسها التقيد بمسافة التباعد بين المواطنين، ومراعاة عدم التكدس، وجلب المصلى الخاص بالمصلين، وفرض ارتداء الكمامة على الجميع داخل المسجد.

وأيضاً التشديد على النظافة والتعقيم في المساجد من جانب العاملين في المسجد، مع تحديد ضوابط وإجراءات صارمة خاصة بأئمة المساجد والعاملين الإداريين.

وأكد الوزير أنه في حال مخالفة التعليمات في أي من المساجد، ستتخذ الوزارة إجراءات صارمة بحق المخالفين، تصل إلى إغلاق المساجد ومحاسبة المقصرين.

كما شدد الوزير على العاملين بضرورة عدم فتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات في المساجد.

