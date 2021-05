أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، مرسوما رسميا بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 50 ألف ليرة سورية (نحو 20 دولارا) للعاملين في الدولة و40 ألفا للمتقاعدين.

وحدد مرسوم الرئيس السوري أن تبلغ قيمة المنحة بـ 50 ألف ليرة سورية، لجميع العاملين في الدولة مدنيين وعسكريين كما تشمل “المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين”.

هذا و تبلغ قيمتها 40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين، ويستفيد منها أُسر أصحاب المعاشات، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى، وفقا لموقع روسيا اليوم.

الأسد يزور مدينة حسياء الصناعية ويلتقي بعمالها

وفي الثالث من مايو، زار الرئيس السوري بشار الأسد، مدينة حسياء الصناعية في ريف حمص الجنوبي، والتقى بالعمال والفنيين وأصحاب المعامل.

وخلال الزيارة أكد الأسد على دور المعامل وخاصة التي تأسس بعضها في ظروف الحرب الصعبة على دورها بدعم الاقتصاد الوطني وتأمين جزء من حاجة السوق السورية.

وأشار الأسد في كلمة له امام العمال، أن اللقاء بهم في أماكن الإنتاج هو شرف لأي إنسان لأنّ العامل يحمل قيم العمل قائلا: “أنتم تصنعون المستقبل للأجيال القادمة من خلال تكريس الإنتاج وتكريس المعرفة”.

واعتبر الأسد أن البلد الذي لا ينتج ليس بلداً مستقلاً وأن العمل في ظروف الحرب إضافة الى كونه شرفا وأخلاقا فإنه يصبح أيضاً دفاعاً عن الوطن.

وفي الشأن السوري، أعطت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، الاثنين الموافقة على طلب الرئيس بشار الأسد الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مايو الجاري.

وكذلك وافقت المحكمة الدستورية على مرشحين آخرين هما: عبد الله سلوم عبد الله ومحمود أحمد مرعي.

وقد أعلن في دمشق، الأربعاء الماضي، إغلاق باب الترشيحات لخوض الانتخابات الرئاسية السورية، والتي تقدم للمشاركة فيها 51 مرشحا من بينهم 7 نساء.

ويعد هذا العدد من المرشحين على الرئاسة الأول من نوعه في تاريخ سوريا.

ووفق القانون الانتخابي المعمول به، ما زال يتحتم على كل مرشح من المرشحين المعلن عنهم، أن ينال “تأييدا خطيا” لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب.

The post الرئيس السوري يصدر مرسوما بصرف منحة العيد للعاملين والمتقاعدين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ