الليرة السورية تنخفض مقابل الدولار الأميركي و باقي العملات

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازي في افتتاح تعاملات اليوم السبت مسجلاً 3120 ليرة للمبيع ، مقابل 3030 لللشراء .

و وفقاً لموقع الليرة اليوم الذي يرصد تقلبات السوق التصريفية الموازية ( السوداء ) ، فإن الليرة السورية سجلت 3795 مقابل اليورو ، و 833 مقابل الريال السعودي .

بينما وصل الدينار الكويتي إلى 10378 ليرة ، و الدرهم الإماراتي 850 ، بينما سجل الجنيه المصري 199 ليرة ، أمّا الليرة التركية فوصلت سعرها 379 ليرة سورية .

هذا و وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط إلى 137697 ليرة سورية ، في حين أن عيار 21 قيراط سجل سعر 160551 ليرة للغرام الواحد .

و في السياق ، ألقت أجهزة الشرطة، في محافظة اللاذقية السورية، الجمعة، القبض على مجموعة من الأشخاص، تروج للعملات الأجنبية وتتعامل بغير الليرة السورية.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه “وبعد ورود معلومات مؤكدة لقسم شرطة الرمل الجنوبي حول إقدام أشخاص على تصريف العملة الأجنبية والتعامل بغير الليرة السورية والتلاعب بسعر الصرف وترددهم على أحد المنازل المشبوهة بمنطقة الحرش في اللاذقية لكونه مقراً لعملهم بالتصريف تمكن القسم بعد نصب الكمين اللازم من مداهمة المنزل المذكور والقبض على صاحب المنزل رئيس الشبكة واثنين آخرين”.

وأضافت، إنه “وبتحري منزل المذكور عثر بداخله على مبلغ 7 ملايين ليرة سورية و3500 دولار أمريكي ودفتر حساب وحاسبة”.

وأشارت الداخلية السورية، إلى أنه “تم العثور بحوزة أحد المقبوض عليهم على 4 ملايين و480 ألف ليرة و600 دولار أمريكي، كما عثر بحوزة الآخر على مبلغ 1000 دولار أمريكي و5 يورو و9000 ليرة لبنانية حيث كانوا يقومون بتصريف الأموال بطرق غير شرعية”.

وأكّدت الوزارة، قيام الأجهزة المختصة بمصادرة الأموال وإيداعها لدى مصرف سوريا المركزي“.

كما اعترف “المقبوض عليهم بما نُسب إليهم وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين عن الأنظار”.

وأوضحت، أن “أحدهم اعترف بتصريف مبلغ 1400 دولار أمريكي لأحد الأشخاص بينما اعترف الاثنان الآخران بتصريف مبلغي 2500 دولار أمريكي و2000 دولار أمريكي كما تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص من الذين تم الاعتراف عليهم بالتحقيق وأقروا بما نسب إليهم” لافتة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لتسليم المتهمين إلى في اللاذقية لنيل جزاءهم، بحسب (سانا).

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