قاعدة عين الأسد تستهدف بمسيرة دون تسجيل إصابات بشرية

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل وين ماروتو، أن طائرة مسيرة هاجمت اليوم قاعدة “عين الأسد” الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية غربي العراق.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال ماروتو ، إنه “يجري التحقيق في الأمر لكن التقرير المبدئي يشير إلى أن قاعدة عين الأسد تعرضت للهجوم الساعة 02:20 بالتوقيت المحلي وإلحق ضررا بحظيرة طائرات دون تسجيل إصابات”.

كما أشار إلى أن “أي هجوم على الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان العراق أو التحالف الدولي يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية”.

وفي سياق أخر كان قد التقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بوفد أمريكي وبحثوا خلال اللقاء انسحاب القوات المقاتلة الأمريكية من الأراضي العراقية.

وأشارت الحكومة العراقية في بيان لها اليوم أن الكاظمي التقى “منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هد، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول”.

وبحسب البيان، فقد بحث اللقاء التعاون المشترك بين البلدين على أصعدة مختلفة، وقضية انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق وتطوير التعاون في المجالات الإقتصادية والثقافية والتجارية.

كما جاء في اللقاء بحث التعاون في المجال الصحي، ومكافحة وباء كورونا، والمساعدة في توفير الدعم لتأهيل بعض المؤسسات الصحية في العراق، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن العراقي، أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، فرض حظر شامل للتجول في البلاد، وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويبدأ الحظر من 12 مايو الجاري، ويستمر لمدة 10 أيام، حتى 22 من الشهر، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن “قرار الحظر جاء للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى، لاسيّما بعد أن سجلت وزارة الصحة مؤخراً زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق”.

وأضاف البيان، أن “قرار الحظر الشامل للتجول يشمل إغلاق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلاً عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة”.

هذا وقدّم وزير الصحة العراقي حسن التميمي، استقالته على خلفية حريق مستشفى “ابن الخطيب” الأسبوع الفائت.

The post قاعدة عين الأسد تستهدف بمسيرة دون تسجيل إصابات بشرية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ