هيثم شاكر يتهم حفيد جمال عبدالناصر بسرقة أمواله

اتهم الفنان المصري، هيثم شاكر، صاحب قنوات ميلودي، وحفيد الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، بـ “أخذ أمواله والسفر خارج البلاد دون علمه”.

وفي مقابلة معه على فضائية “القاهرة والناس”، أجاب هيثم شاكر في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” عما إذا كان صاحب قنوات ميلودي، جمال مروان، قد أخذ أموالا بعد ألبومه “أحلى قرار”، وقال: أنا أنتجت الألبوم، وأعطيته لشركة “ميلودي”، وكان الاتفاق على أن يكون له نسبة من تحصيل عائدات مبيعات الألبوم، وحيبقى فيه فيديو بتتصور من الألبوم.. أخد الألبوم (يقصد جمال مروان)، وباعو، وأخد الفلوس وسافر”.

وأضاف: “كل الموظفين في الشركة قالولي نحنا مجرد موظفين، منملكش حق ان نرجعلك حاجة، ولا حتى نقدر نفسخلك العقد”.

يذكر أن الفنان هيثم شاكر، كان قد أعلن في يناير الماضي، عن إيجابية نتيجة فحصه لفيروس كورونا المستجد، طالبًا من جمهوره الدعاء له بالشفاء.

وكتب هيثم شاكر عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم”، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء وبالصحة في القريب العاجل، وفقًا لـ(اليوم السابع).

وكانت آخر أعمال الفنان هيثم شاكر الدرامية، مسلسل “حب عمري” الذي عرض في شهر رمضان الماضي وشاركته البطولة سهر الصايغ ومنة فضالي وعدد من النجوم.

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا عقب عرضه، حيث بلغت مشاهدات عدد حلقاته عبر موقع يوتيوب ملايين المشاهدات، وتدور أحداثه في إطار رومانسي وصعوبات تواجه هيثم شاكر وسهر الصايغ.

وقدم الفنان هيثم شاكر آخر ألبوماته الفنية تحت عنوان “معرفة قديمة” حوى 12 أغنية، وتعاون خلاله مع نجوم كبار في عالم الفن، أمثال الفنان عمرو مصطفى والشاعر أيمن بهجت قمر وغيرهم.

وتعرض شاكر قبل سنوات لأزمة صحية أجبرته على التوقف عن الغناء لسنوات طويلة، إلا أنه أعلن شفاءه من داء سرطان المريء وعودته مجددًا للساحة الفنية.

وفي سياق منفصل، كشفت الفنانة المصرية نهلة سلامة، خلال استضافتها قبل يومين، في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، عن عدد زيجاتها وأن واحدة منها استمرت 48 ساعة فقط.

وقالت نهلة سلامة “إنها تزوجت 4 مرات فقط، وبقيت 15 عاما بلا زواج، كما نفت زواجها من الفنان المصري محمد فؤاد، وأيضا نفت زواجها بشخص يصغرها بـ 8 سنوات”، وفقا لما نقلته صحيفة “مصراوي”.

كما كشفت نهلة، عن أن إحدى زيجاتها استمرت 48 ساعة فقط، وكانت لشخص من خارج الوسط الفني، موضحة أن سبب فشل الزواج بهذه السرعة هو طلب زوجها عدم الذهاب إلى المسرح وفي تلك الفترة كانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية معهم، كما طلب منها التوقف عن التمثيل.

وقالت: “تجوزت من خارج الوسط الفني واطلقت بعد 48 ساعة”.

The post هيثم شاكر يتهم حفيد جمال عبدالناصر بسرقة أمواله appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ