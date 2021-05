الصحة المصرية تعلن عن تدابير جديدة بشأن الوافدين إلى مصر

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، السبت، عن وضع تدابير احترازية إضافية حيز التنفيذ لمواجهة فيروس كورونا، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للوباء حول العالم.

وقالت زايد، اليوم السبت: “ستطبق هذه الإجراءات الاحترازية بالحجر الصحي للوافدين، بجميع المنافذ البحرية والبرية والجوية لدخول مصر”.

وأضافت: إن “ذلك يأتي بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم”.

وبيّنت الدكتورة هالة زايد: أن هذا الإجراءات “تتضمن فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهرياً وتوقيع الكشف الطبي عليهم”.

وتابعت وزيرة الصحة المصرية قائلة: إن “فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط”.

وشددت زايد، على أن “الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستباقية التي اتخذتها مصر بجميع منافذ دخول البلاد فور تحذير منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الإصابة، وحماية مصر من دخول أي متحورات جديدة للفيروس”.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في الحكومة المصرية، أمس الجمعة، أنه تم البدء بتنفيذ الإجراءات الصارمة لمواجهة انتشار الفيروس التاجي في البلد.

وأوضحت اللجنة العليا أنه ابتداءً من الجمعة سيتم إغلاق المقاهي والمحلات و الأسواق التتجارية والمسارح والحدائق العامة لغاية 21 مايو / أيار.

ووجهت أيضاً باستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، في حين سيتم السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات فقط.

وبالنسبة للصلاة، فقد تمت الموافقة على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها في ساحات.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيانها اليومي الذي يرصد الوضع الوبائي أنها سجلت 1125 إصابة و 65 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم أمس الجمعة .

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في وقت سابق اليوم، أنه “تم تسجيل 1125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر إلى 235140 إصابة بينها 175928 حالة شفاء “.

كما أشار إلى أن “ الصحة المصرية رصدت خلال اليوم الماضي 65 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى و و13779 شخصا” .و

