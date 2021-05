رئيس الكونغو يصل إلى الخرطوم لبحث أزمة سد النهضة

وصل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورئيس الاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسيكيدي، اليوم السبت، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية ليوم واحد لبحث سبل التوصل لحل مرضي لأزمة سد النهضة بين دول المصب الثلاث.

وأفاد مصدر في مجلس السيادة السوداني لـ”سبوتنيك” أن “رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسيكيدي، يزور الخرطوم اليوم السبت”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكان فى إستقباله بمطار الخرطوم الدولى، السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن وعدد من الوزراء و المسؤولين بالدولة.

ويشمل برنامج الزيارة لقاءا بين السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وفخامة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، تليه جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين السودانى والكنغولى، يرأس الجانب السودانى فيها، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، فيما يرأس الجانب الكنغولى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

ومن المقرر أن تبحث الجلسة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى إستعراض القضايا الدولية والتطورات الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.

ومن جانبها، صرحت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، مؤكدة أن البوصلة الأساسية في مفاوضات سد النهضة، هي مصلحة السودان.

وأضحت مريم الصادق أن مصلحة السودان ستظل أولاً وأخيراً، دون انحياز لأطرف من الأطراف، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

كما أكدت الوزيرة السودانية وجود فوائد لسد النهضة، مشيرة إلى أنه من غير اتفاق قانوني يضمن هذه الفوائد، يكون السد عبارة عن سيف مرفوع في وجه السودانيين.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد نفت تصريحات إثيوبيا التي جاءت على لسان حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي، والتي اتهم من خلالها السودان بتدريب معارضين للحكومة الإثيوبية والدفع بهم للقتال في تيغراي.

وأوضحت الخارجية السودانية أنها تابعت هذه التصريحات بكل أسف، واعتبرت أن إطلاق هذه الاتهامات من إثيوبيا غير صحيحة، وفقاً لـ“العربية”.

وأوضح السودان أن إثيوبيا بهذه الاتهامات تسعى للهروب من الأزمات التي تواجهها داخلياً، وبطها بأطراف خارجية، بهدف تحقيق مصالح سياسية داخلية.

كما لفتت الوزارة أن ما يحدث من إثيوبيامؤسف وغير مسؤول، فضلاً عن أنه لا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم.

