الخارجية العراقية تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، وما قامت به من ترويع بين صفوف المصليين.

وفي هذا الشأن أصدرت الخارجية بيانا جاء فيه: “نوكِّد تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف”، مطالبة في الوقت نفسه “بوقفِ الهجمات العدائيّة على الآمنين”.

وبحسب البيان، ادانت الوزارة اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، وممارسة أعمال الترويع وبث الذُعرِ بين صفوف المصلّينَ الفلسطينيين”.

واضاف البيان، “نجدد موقفنا الثابت والمبدئي من القضيّة الفلسطينية، التي كانت ولاتزال قضيةٌ محورية”.

واقتحم الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس، وأطلق باتجاه المصلين القنابل الصوتية وقنابل الغاز ما أسفر عن وقوع إصابات.

ووقعت مواجهات عنيفة، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأوردت وسائل إعلام محلية أنباء عن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لقنابل الصوت على جموع المصلين ، و من جانبها، أكدت صحفية “معاريف” الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية، أطلقت قنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع في ساحات المسجد الأقصى، ما أدى إلى وقوع إصابات بين جموع المصلين.

من جانبها، أطلقت بعض مجموعات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، ” سواعد الانتفاضة “و وحدات “الشهيد وديع حداد” ، حالة النفير العام في القطاع .

حيث نشرت وحدات ” سواعد الانتفاضة ” بياناً أوضحت البدء بإطلاق بالونات حرارية لاتجاه المستوطنات الإسرائيلية في القطاع ، رداً على أحداث القدس الأخيرة ، وفقاً لروسيا اليوم .

و دعت جميع سكان مخيمات العودة في القطاع للتجمع في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت على طول الشريط الشائك ، لاستئناف عملية الإرباك الليلي .

كما نشرت وحدة “الشهيد وديع حداد للشباب الثائر” بياناً أكدت فيه أن الشباب المقاوم بدأ بتجهيز أدوات المقاومة الخشنة وفي مقدمها إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة.

و جاء في البيان “على ضوء الأحداث الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وحي الشيخ جراح، نعلن النفير العام، ونؤكد أن معركتنا مفتوحة مع الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، حتى يعلم أن أرضنا ومقدساتنا محرمة عليه وأي تجاوز بحق شعبنا سيدفعه الثمن غاليا”.

